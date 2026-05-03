Deciziile lui Trump stârnesc îngrijorări în NATO. Pistorius: Retragerea trupelor SUA din Germania, previzibilă

Ministrul german al Apărării a declarat că decizia SUA de a retrage 5.000 de militari din țara sa era "previzibilă", în timp ce alianța militară NATO spune că încearcă să obțină clarificări de la Washington. Boris Pistorius a subliniat, de asemenea, că "prezența soldaților americani în Europa, și în special în Germania, este în interesul nostru și în interesul SUA", scrie BBC.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat că alianța "lucrează cu SUA pentru a înțelege detaliile deciziei lor", scrie BBC.

Întrebat sâmbătă seara despre retragerea trupelor, Donald Trump a spus: "Vom reduce considerabil, și vom reduce mult mai mult decât 5.000". Decizia Washingtonului vine după ce președintele Donald Trump l-a criticat pe cancelarul german Friedrich Merz pentru că a spus că SUA au fost "umilite" de negociatorii iranieni în războiul în curs.

Prezenţa militară americană în Germania, cea mai mare din Europa

Prezența militară americană în Germania, în prezent de peste 36.000 de militari activi, este de departe cea mai mare din Europa, comparativ cu aproximativ 12.000 în Italia și 10.000 în Marea Britanie.

Anul trecut, Washingtonul a decis să reducă prezența militară și în România, ca parte a planului lui Trump de a muta accentul angajamentului militar american din Europa către regiunea Indo-Pacifică.

Îngrijorări în NATO pe fondul deciziilor SUA

Există acum îngrijorări tot mai mari în cadrul alianței NATO, formată din 32 de state, că această ultimă decizie a SUA ar putea slăbi organizația.

"Cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice nu sunt inamicii externi, ci dezintegrarea continuă a alianței noastre. [...] Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă​", a avertizat premierul polonez Donald Tusk.

Doi parlamentari americani de rang înalt din Partidul Republican al lui Trump au declarat că sunt "foarte îngrijorați de decizia de a retrage o brigadă americană din Germania".

"În loc să retragem complet forțele de pe continent, este în interesul SUA să mențină un factor de descurajare puternic în Europa", au spus senatorul Roger Wicker și reprezentantul Mike Rogers, care conduc comisiile pentru servicii armate din Senat și Camera Reprezentanților.

Într-un interviu acordat DPA, Boris Pistorius a mai spus că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate și că Berlinul va colabora mai strâns cu aliații de pe continent.

"Germania este pe drumul cel bun", a spus el, subliniind că țara și-a majorat semnificativ cheltuielile militare în ultimii ani.

Trump a acuzat anterior Germania că este "restantă"

Trump a acuzat anterior Germania că este „restantă” deoarece cheltuielile sale militare erau mult sub ținta NATO de 2% din PIB. Însă situația s-a schimbat radical sub guvernul Merz, Germania fiind acum estimată să cheltuiască 105,8 miliarde de euro pentru apărare în 2027.

În total, cheltuielile de apărare ale Germaniei sunt prognozate să ajungă la 3,1% din PIB, luând în calcul și alte fonduri, inclusiv ajutorul continuu acordat Ucrainei în războiul cu trupele ruse invadatoare.

Într-o postare pe X, Allison Hart a spus că decizia SUA de a retrage trupe din Germania „subliniază nevoia ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună”.

"Vedem deja progrese după ce aliații au convenit să investească 5% din PIB la summitul NATO de la Haga de anul trecut", a adăugat ea.

Ultimul conflict verbal dintre Trump și Merz a fost declanșat de comentariile cancelarului german făcute luni.

Merz le-a spus studenților că "americanii nu au, în mod clar, nicio strategie": "Iranienii sunt evident foarte pricepuți la negociere sau, mai degrabă, la a nu negocia, lăsându-i pe americani să meargă până la Islamabad și apoi să plece fără niciun rezultat", a spus el. Merz a adăugat că "întreaga națiune" este "umilită" de Iran.

Ca răspuns, Trump a scris pe platforma sa Truth Social că Merz consideră "în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară" și că "nu știe despre ce vorbește". Acest schimb de replici a fost urmat rapid de anunțul retragerii trupelor americane.

Pete Hegseth a ordonat retragerea militarilor americani din Germania

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a spus că ordinul a venit de la secretarul apărării Pete Hegseth.

"Ne așteptăm ca retragerea să fie finalizată în următoarele șase până la douăsprezece luni", a adăugat acesta.

Trump, un critic de lungă durată al NATO, și-a atacat aliații pentru refuzul de a participa la operațiuni pentru redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul petrolului.Iranul a limitat sever traficul prin această zonă, ca reacție la loviturile SUA și Israelului începute pe 28 februarie. De asemenea, SUA au impus o blocadă navală asupra porturilor iraniene din Golf.

