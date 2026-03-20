A murit Chuck Norris. Actorul avea 86 de ani

A murit Chuck Norris, celebrul actor din filme precum "The Delta Force" și "Missing in Action". Norris avea 86 de ani şi fusese internat miercuri sau joi. Potrivit informaţiilor obţinute de TMZ, starea sa s-ar fi deteriorat brusc. Un apropiat de-al său ar fi declarat pentru presă că Norris ar fi vorbit la telefon şi situaţia "nu părea gravă".

de Daniela Ciucă

la 20.03.2026 , 16:19
Actorul Chuck Norris în Invasion USA - ProfiMedia

"Cu inimile îndurerate, familia noastră anunță trecerea fulgerătoare în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, ieri dimineață (joi). Deși dorim să păstrăm circumstanțele private, vă putem spune că era înconjurat de familie și împăcat", a transmis familia actorului.

Chuck Norris a murit joi dimineaţa, în Hawaii, potrivit TMZ

Faimosul actor a fost internat fie miercuri, fie joi, iar totul s-a întâmplat brusc, deoarece o sursă care vorbise cu Chuck miercuri a spus că acesta se antrenase și era într-o dispoziție bună.

Norris este cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale din filmele de acțiune și arte marțiale din anii 1980, dar și pentru interpretarea rangerului texan Cordell Walker în serialul CBS "Walker, Texas Ranger" din anii ’90. În ultimele decenii, Norris s-a retras în mare parte din actorie, cu excepția câtorva apariții minore în filme precum "The Expendables 2", lansat în 2012.

