Cum a ajuns Occidentul să închidă ochii în faţa atrocităţilor comise de Israel - The Guardian

Avocata palestiniană Diana Buttu, fost consilier al echipei de negociere a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, denunță eșecurile comunității internaționale în fața distrugerii Gazei și a perpetuării ocupației israeliene. După un sfert de secol implicată în procesul de pace, Buttu spune că lumea continuă să repete aceleași greșeli, oferind Israelului puterea de a decide viitorul palestinienilor.

O explozie este surprinsă după atacul israelian de pe strada Omar al-Mukhtar din orașul Gaza, Fâșia Gaza, la 3 octombrie 2025 - Getty Images

Timp de doi ani, lumea a privit cum Israelul a distrus sistematic Fâșia Gaza, ucigând zeci de mii de palestinieni și mutilând un număr și mai mare, greu de estimat. La fel de periculos, Israelul continuă să vizeze metodic sistemele de sănătate, educație, apă și canalizare, pentru a se asigura că viața nu poate fi reluată în Gaza, scrie Diana Buttu, avocat și fost consilier al echipei de negociere a Organizației pentru Eliberarea Palestinei pentru The Guardian.

Reacțiile guvernelor occidentale față de acțiunile Israelului au variat de la entuziasm și sprijin necondiționat în primul an al atacului asupra Gazei, după 7 octombrie 2023, până la declarații de îngrijorare și gesturi de spălare pe mâini, iar mai recent la exprimări ocazionale de consternare și amenințări goale că atacurile israeliene ar putea duce, la un moment nespecificat, la un embargou asupra armelor sau la o scădere a relațiilor comerciale. În ultimele luni, au existat și proclamări foarte mediatizate privind o recunoaștere condiționată a unui stat palestinian. Ironia nu ar putea fi mai profundă: o recunoaștere timidă a unui stat în timp ce el și poporul său sunt șterse fără milă.

În timp ce scriu aceste rânduri, planează confuzie în jurul planului lui Donald Trump de a pune capăt războiului, iar speranțele cresc pentru un schimb de ostatici și prizonieri. Deși încetarea bombardamentelor, eliberarea captivilor de ambele părți și permiterea ajutorului umanitar în Gaza ar aduce o oarecare ușurare într-un peisaj altfel insuportabil de sumbru, ar fi o greșeală să vedem acest plan ca pe o descoperire istorică pentru Palestina. Viziunea lui Trump este încă o combinație americano-israeliană elaborată fără niciun aport palestinian, care ar păstra controlul perpetuu al Israelului asupra viitorului Gazei.

Articolul continuă după reclamă

Lumea nu a ascultat niciodată vocile palestiniene și nu a luat în serios amenințarea existențială pe care Israelul o reprezintă pentru viața palestiniană, iar acest lucru nu s-a schimbat, în ciuda creșterii manifestărilor teatrale de neliniște. Dimpotrivă, palestinienii au îndurat timp de trei sferturi de secol o lume care le spune că "îngrijorările de securitate" ale Israelului, oricum ar fi ele definite, sunt mai importante decât drepturile și viețile lor. Ca urmare, palestinienii trăiesc cu două forme omniprezente de violență: violența israeliană, direct exercitată asupra trupurilor, pământului și societății noastre, și violența occidentală, care ne observă doar atunci când suntem pe punctul de a fi șterși de pe fața pământului, și chiar și atunci, abia dacă ne vede umanitatea.

Un proces de pace construit pe inegalitate

Ajung la această concluzie după ce am observat îndeaproape, timp de un sfert de secol, cum acest mod de gândire și acțiune occidental funcționează. În ciuda a doi ani de măcel în Gaza și a tot ceea ce lumea a aflat despre adevăratele intenții ale Israelului, același tipar se repetă chiar acum, cu marile puteri aliniindu-se în spatele unei propuneri care face puțin pentru a le asigura palestinienilor un cuvânt real de spus în privința viitorului lor.

Retorica fără consecințe a fost modul de operare al Occidentului timp de decenii. Costul a fost catastrofal.

La sfârșitul lunii septembrie 2000, m-am alăturat echipei palestiniene de negociere ca jurist implicat în discuțiile cu Israelul. A fost o călătorie importantă pentru mine: sunt fiica unor palestinieni născuți înainte de Nakba, epurarea etnică a Palestinei. Familiile părinților mei, spre deosebire de majoritatea covârșitoare a palestinienilor, nu au fugit în 1948 și au devenit ulterior cetățeni israelieni, trăind la Nazaret, într-un stat care nu îi dorea. În 1967, au decis să emigreze în Canada, unde m-am născut, am crescut și am fost educată. Nu trăisem în Palestina înainte de a mă alătura echipei de negociere, cu excepția câtorva luni petrecute acolo. Acum, mă angajasem să rămân un an.

M-am alăturat echipei ca jurist după ce un prieten, membru al echipei juridice, mi-a spus că unul dintre defectele "procesului de pace de la Oslo" era vagitatea sa. Credeam, în mod naiv, că echipa noastră ar putea corecta acest lucru.

Cum "procesul de pace" a ascuns ocupația

Era perioada de vârf a ceea ce se numea atunci procesul de pace, început sub președintele Bill Clinton, în 1993, cu strângerea de mână istorică dintre Yitzhak Rabin, prim-ministrul israelian, și Yasser Arafat, liderul palestinian. Printr-o serie de acorduri, a fost creată Autoritatea Palestiniană, iar Cisiordania și Fâșia Gaza au fost subdivizate și mai mult, cu noi puncte de control israeliene răspândite peste tot. Probleme majore precum frontierele, coloniile, drepturile milioanelor de refugiați și Ierusalimul au fost scoase de pe masă pe termen nedefinit.

Toate acestea au devenit acum probleme bilaterale între Israel și palestinieni, cu restul lumii teoretic în rol de observatori neutri. Dar nu erau neutri, iar cei doi actori principali nu erau egali. Statele Unite erau, și sunt în continuare, cel mai mare furnizor de arme și sprijin diplomatic al Israelului, iar Europa este cel mai mare partener comercial al său. Înainte de a intra în acest proces de negocieri, palestinienii au cerut garanții, în special din partea SUA, că asimetria de putere va fi corectată. Astfel de garanții au fost oferite tacit, dar niciodată respectate, de-a lungul deceniilor de negocieri.

Din anii 1990, lumea aplauda frenetic discuțiile de pace. Dar ceea ce s-a întâmplat, în cele din urmă, a fost că apelurile nesfârșite la o "soluție cu două state" au înlocuit cererile pentru încetarea ocupației militare israeliene, evitând realizarea explicită a autodeterminării palestiniene. "Procesul de pace" a devenit o pastilă magică ce făcea ocupația invizibilă pentru Occident, mascându-i forma tot mai violentă și omniprezentă.

Palestina a fost redusă la un "subiect de negociere" ce necesita concesii, în timp ce epurarea etnică din 1948 a fost măturată sub covor și uitată. Profitând de acest paravan, Israelul a folosit "procesul de pace" pentru a construi și extinde coloniile israeliene, convins că aceste "fapte împlinite" îi vor întări poziția la masa negocierilor. Iar odată cu coloniile au venit coloniștii, punctele de control și un sistem militar kafkian, din ce în ce mai elaborat.

Până în anul 2000, Cisiordania devenise de nerecunoscut: palestinienii navigau printr-un labirint ce se schimba arbitrar în fiecare zi, regiunea fiind acum împărțită în insule minuscule, cu zone administrate teoretic de Autoritatea Palestiniană, dar aflate de fapt sub controlul general al Israelului.

De la Camp David la Intifada: începutul unei noi tragedii

Când am sosit pentru a-mi ocupa postul, trecuseră câteva luni de la întâlnirea din iulie 2000 de la Camp David, convocată de președintele Clinton, care fusese prezentată de SUA drept o încercare de a obține un acord final de pace între Israel și palestinieni. Oricine urmărea îndeaproape anii de negocieri, cu întârzierile și complicațiile lor fără sfârșit, înțelegea că această reuniune nu avea să producă rezultatul dorit de Clinton. De fapt, delegația palestiniană avertizase deja americanii asupra acestui risc evident înainte ca părțile să se întâlnească.

În acel moment, coloniile israeliene, total incompatibile cu orice acord real, se înmulțiseră considerabil, aproape dublându-se, ajungând la aproape 400.000 de coloniști care locuiau în Cisiordania, Ierusalimul de Est și Fâșia Gaza. Palestinienii fuseseră tăiați de la accesul spre Ierusalim, între Cisiordania și Gaza, și chiar spre interiorul Israelului.

Americanii i-au promis delegației palestiniene că, dacă negocierile nu vor da rezultate, nu va fi atribuită vina niciunei părți. Totuși, din cauza "fragilei" coaliții de guvernare a prim-ministrului israelian de atunci, Ehud Barak, Clinton a pus eșecul întâlnirii pe seama palestinienilor.

Expresia "coaliție fragilă" fusese, de altfel, fraza preferată a nenumăraților diplomați care cereau palestinienilor să accepte construcția de colonii israeliene, incitarea rasistă, închiderile în masă și arestările – de teamă că "extremiștii" din guvernul israelian ar putea sabota negocierile.

Am sosit în Palestina pe 28 septembrie 2000. Chiar în acea zi, Ariel Sharon, pe atunci lider al partidului Likud, a mers la complexul moscheii Al-Aqsa din Orașul Vechi al Ierusalimului, însoțit de peste 1.000 de polițiști israelieni înarmați, într-o demonstrație de forță, pentru a arăta că el, și, prin extensie, Israelul, nu va "compromite" niciodată statutul Ierusalimului.

Pe măsură ce palestinienii au protestat împotriva acestei provocări flagrante, poliția israeliană a reacționat în modul său obișnuit: a deschis focul. În acea zi au fost uciși cel puțin patru palestinieni și aproximativ 200 au fost răniți.

Imaginea care a cutremurat lumea

Două zile mai târziu, un cameraman palestinian din Gaza, Talal Abu Rahma, a surprins pe video momentul în care Jamal al-Durrah și fiul său de 12 ani, Muhammad, erau prinși sub focul armelor, pe drumul Salah al-Din, la sud de orașul Gaza. Jamal a încercat disperat să-și protejeze fiul în timp ce gloanțele plouau asupra lor, dar fără succes. Muhammad al-Durrah a fost rănit mortal și a murit la scurt timp după aceea. Imaginea tatălui încercând să-și apere copilul a făcut înconjurul lumii și a stârnit proteste masive. În decurs de cinci zile, Israelul ucisese 47 de palestinieni. A doua intifada începuse.

În acest context am început să observ din interior mecanismele diplomației și ale negocierilor internaționale, printr-un șir nesfârșit de întâlniri cu ambasadori, organizații internaționale și reprezentanți ai celor mai puternice guverne din lume.

Pentru a fi clar, procesul de negocieri era defectuos de la bun început: nu era vorba despre negocieri între două națiuni suverane și egale, care discutau granițe sau relațiile viitoare dintre două state. Era un proces între Israel, care controla fiecare aspect al vieții palestiniene, și poporul asupra căruia exercita acest control. Nu era doar o chestiune de asimetrie de putere, ci de dominație totală.

Am fost deseori întrebată să relatez momente din aceste negocieri care să ilustreze eșecul structural fundamental, și există multe. Dar această întrebare ratează esențialul: de vreme ce Israelul ne-a furat pământul și ne-a expulzat poporul, nu mă așteptam ca, brusc, să recunoască vina și să-și ceară iertare. Insulta mai mare a venit din partea celor care ne-au promis că acest proces ne va aduce libertatea, dar au ales să dea prioritate "îngrijorărilor de securitate" ale Israelului și "constrângerilor interne" în locul realității tot mai opresive a unui regim întemeiat pe supremație.

Pe măsură ce a doua intifada continua, violențele au devenit tot mai sângeroase. Până la sfârșitul ei, în 2005, peste 3.000 de palestinieni și 650 de civili israelieni fuseseră uciși, împreună cu aproximativ 300 de soldați israelieni.

Violența normalizată și tăcerea diplomaților

În timp ce palestinienii erau asediați, împușcați și asasinați de elicoptere de atac, avioane F-16 și elicoptere Apache care trăgeau cele mai sofisticate arme din lume asupra taberelor de refugiați palestinieni, Yasser Arafat, izolat în biroul său, era îndemnat să "oprească violența", de parcă ar fi existat un întrerupător pe care refuza să-l apese pentru a controla fiecare palestinian lipsit de drepturi. Era absurd: cei aflați sub ocupație erau așteptați să ofere "securitate" ocupantului.

Deseori vedeam un tanc israelian chiar în fața biroului meu din Ramallah, uneori chiar în timp ce trebuia să participăm la negocieri. La un moment dat, armata israeliană a ocupat apartamentul meu din Ramallah, în toiul nopții, sub amenințarea armelor, obligându-mă să ies în mijlocul unei confruntări armate. Nu m-am putut întoarce acasă trei zile.

În timp, pe măsură ce metodele de control ale Israelului deveneau tot mai brutale, palestinienilor li se serveau clișee familiare: "Unde este Gandhi al palestinienilor?" mă întrebau diplomații. Nimeni nu se întreba, însă: "Unde este Charles de Gaulle al Israelului?" Palestinienii erau rugați în mod constant să condamne violența palestiniană, dar Israelul nu era aproape niciodată chemat să-și condamne propria violență. Acest lucru este valabil și astăzi.

Violența inerentă a ocupației militare israeliene a fost astfel normalizată. Israelul a folosit din nou această perioadă pentru a confisca mai mult pământ palestinian, construind și extinzând colonii în tot Cisiordania, nici o zonă nu a fost cruțată. Scopul: distrugerea "soluției cu două state", indiferent cum ar fi fost ea definită. Coloniile sunt considerate crime de război conform dreptului internațional și o încălcare a politicilor declarate ale aproape tuturor guvernelor lumii. Totuși, și aici, pastila magică a "soluției cu două state" a continuat să acționeze, mascând realitatea brutală cu promisiunea vagă a unui obiectiv imposibil.

Coloniile ilegale și complicitatea tăcută

Un exemplu grăitor se găsește într-o zonă numită acum Givat Assaf, situată chiar lângă principala autostradă nord-sud din Cisiordania, aproape de Ramallah și de colonia israeliană Beit El. Givat Assaf a fost fondată de un grup de coloniști înarmați care, într-o seară din 2001, au decis să ocupe o bucată de teren palestinian privat, ca răzbunare pentru uciderea unui colonist. Acțiunea a fost ilegală, chiar și conform legii militare israeliene. Guvernul israelian a pretins că nu poate face nimic pentru a opri acești indivizi înarmați care hotărâseră că acel teren le aparține. "Coaliție fragilă", ni s-a spus din nou.

La vremea aceea, diplomații treceau pe la un punct de control desemnat și treceau pe lângă Givat Assaf de fiecare dată când intrau sau ieșeau din Ramallah. Era imposibil de ignorat. Pentru palestinieni, apariția acestui nou avanpost însemna un nou punct de control improvizat, exclusiv pentru palestinieni, care apărea zilnic. Armata israeliană răpea frecvent bărbați palestinieni din mașini, în timp ce alții erau dați afară cu forța, bătuți și obligați să stea ore întregi în soarele arzător, în timp ce mașinile israeliene treceau nestingherite.

Punctele de control temporare au fost înlocuite cu unul permanent, ceea ce a însemnat confiscarea unei suprafețe și mai mari de pământ palestinian "pentru protejarea" coloniștilor ilegali. Cu timpul, avanpostul a crescut, iar generatoarele de curent au fost înlocuite cu linii electrice aprobate de guvern. Într-o zi, a apărut chiar și o pizzerie. Și astăzi, coloniștii sunt încă acolo, vizibili pentru diplomații care trec pe lângă ei, iar guvernul israelian este în proces de "legalizare" a avanpostului. În prezent, în Cisiordania trăiesc peste 750.000 de coloniști israelieni, iar numărul lor este în continuă creștere.

Între timp, Israelul și-a umplut închisorile cu bărbați, femei și copii palestinieni, inclusiv activiști recunoscuți pentru nonviolență, atingând la un moment dat cifra de 10.000 de persoane, dintre care multe au fost închise luni întregi fără acuzații sau proces. "Este îngrozitor", îmi spuneau diplomații. Totuși, indiferent de ceea ce făcea Israelul palestinienilor, pământurilor lor, caselor lor sau chiar școlilor și clinicilor finanțate de aceiași diplomați, nimic nu le zdruncina credința neclintită în pastila magică. Singura lor preocupare era ca reacțiile palestiniene la violența ocupației israeliene să rămână "pașnice".

Ocupația ca sistem permanent de violență

Nu îmi amintesc o singură lună, în acești 25 de ani, fără ca un palestinian să fie ucis. Ceea ce diplomații și alții refuză să recunoască și să înțeleagă este faptul că ocupația, prin natura ei, necesită violență pentru a fi menținută. Avertismentele noastre că utilizarea forței de către Israel se intensifica erau întâmpinate cu indiferență. Viețile palestinienilor nu contau. Vocile palestinienilor nu contau. Experiențele palestinienilor nu contau.

Dar nicăieri această lipsă de ascultare a palestinienilor nu a fost mai vizibilă, și mai mortală, decât în Fâșia Gaza. Gaza este unul dintre cele mai dens populate locuri de pe planetă, plin de palestinieni și de descendenții lor, care au fugit din casele lor aflate acum pe teritoriul Israelului. Pentru Israel, Fâșia Gaza a fost întotdeauna o "problemă": o amintire constantă a anului 1948, pentru că locuitorii ei continuă să ceară dreptul de a se întoarce în casele lor aflate la doar câțiva kilometri distanță.

Fostul premier israelian Yitzhak Rabin a spus cândva despre Gaza că "ar fi bine dacă ar fi înghițită de mare".

Israelul a căutat mereu să domine Gaza. În acest scop, a construit 21 de colonii care au separat nordul îngustei fâșii de sud. Pe lângă cei 7.000 de coloniști, Israelul a înființat ferme nepractice și inutile, care ocupau 20% din terenul Gazei și epuizau resursele ei limitate de apă.

"Dezangajarea" care nu a eliberat pe nimeni

În 2005, Sharon, devenit între timp prim-ministru al Israelului, a elaborat un plan de "dezangajare" din Fâșia Gaza. Coloniile au fost desființate, dar controlul Israelului nu s-a încheiat, dimpotrivă, s-a intensificat.

În acel moment, m-am mutat în Gaza pentru a mă alătura echipei palestiniene care lucra la planul post-dezangajare. A trăi acolo era în același timp magic și dificil. Oamenii din Gaza erau incredibil de primitori și calzi. Dincolo de locuințele supraaglomerate, Gaza găzduia unele dintre cele mai vechi biserici, mănăstiri și moschei din lume. Marea era un refugiu minunat, dar nu unul de explorat prea departe. La orizont se vedeau mereu navele militare israeliene, gata să tragă asupra pescarilor palestinieni care îndrăzneau să depășească limita arbitrară impusă și schimbată constant de Israel. Palestinienii erau închiși între granițe de pământ și mare. Deasupra lor, avioanele israeliene zburau permanent. Nu am văzut niciodată un avion comercial deasupra Gazei, dar avioanele israeliene spărgeau regulat bariera sunetului.

"Voi puteți transforma Gaza în Singapore!", ne spuneau israelienii, ca și cum am fi avut puterea de a transforma teritoriul într-un paradis modern și strălucitor, și ca și cum acesta ar fi fost scopul nostru. (Pe atunci, nu deveniseră încă obsedați de Dubai.) Dar Gaza urma să fie complet izolată de lume după "dezangajare", Israelul avea să continue să controleze spațiul aerian, apele teritoriale și toate punctele de trecere. Nimic nu putea intra sau ieși din Fâșia Gaza fără permisiunea Israelului.

Am insistat în fața americanilor, europenilor și altor parteneri să ceară Israelului să deschidă Gaza: să permită construirea unui aeroport, a unui port maritim și libertatea de circulație spre și dinspre Cisiordania și restul lumii.

Blocada totală și închiderea Gazei

Unul dintre aceste "sprijinuri" includea observatori dintr-o organizație internațională. Într-o întâlnire premergătoare evacuării coloniilor israeliene din Gaza, oficialii israelieni din Ministerul Apărării discutau despre cum vor circula mărfurile între Cisiordania și Gaza. Israelienii insistau ca toate bunurile care intră sau ies din Gaza să fie inspectate din "motive de securitate".

În august 2005, Israelul și-a evacuat coloniile, iar pe 12 septembrie armata israeliană a închis literalmente poarta către Fâșia Gaza. Gaza era acum izolată complet de restul lumii: nimeni și nimic nu putea intra sau ieși fără permisiunea Israelului. În iunie 2006, și eu am fost forțată să plec, după ce israelienii au refuzat să îmi reînnoiască permisul de ședere în Gaza.

Euforia sfârșitului de ocupație și prăbușirea speranței

Totuși, în acea zi, s-a simțit o euforie. Pentru prima dată după decenii, palestinienii din Gaza s-au simțit liberi. Am putut lua un taxi din Gaza City, unde locuiam, până la Rafah, fără să trec prin punctul de control Abu Houli (numit, în mod cinic, după proprietarul terenului pe care fusese construit).

În ziua în care Israelul a evacuat teritoriul, am vizitat-o pe mama lui Muhammad al-Durrah, băiatul ucis de israelieni cu cinci ani mai devreme. Ținea în brațe o fetiță de doar șase luni. Ca mulți oameni din Gaza, și ea căuta un motiv de speranță. "Cel puțin, ea va crește fără să mai vadă armata israeliană", mi-a spus. Nu mi-am putut stăpâni lacrimile, gândindu-mă la fiul ei ucis și temându-mă că previziunile ei nu se vor împlini.

Euforia a fost, într-adevăr, de scurtă durată. La doar câteva zile, și asta înainte ca Hamas să fie ales să guverneze Gaza, Israelul revenise la atacuri aeriene, spărgând bariera sonoră deasupra orașelor. În replică, palestinienii au lansat rachete rudimentare către Israel, iar ca răspuns, Israelul a instituit o blocadă și mai severă asupra Gazei.

Efectele au fost devastatoare. Echipamentele medicale esențiale pentru tratarea cancerului nu au fost lăsate să intre în Gaza din "motive de securitate", iar pacienții bolnavi de cancer nu puteau ieși ușor pentru tratament în altă parte, tot din aceleași "motive de securitate". Odată cu alegerile generale din 2006, în care Hamas a câștigat votul popular, Israelul a strâns și mai mult restricțiile. Armata israeliană ajunsese să calculeze precis chiar și necesarul zilnic de calorii al Gazei.

Pastila magică și orbirea Occidentului

Și totuși, campaniile succesive de bombardamente asupra Gazei nu au zdruncinat credința Occidentului în "pastila magică" a soluției cu două state și nici sprijinul lor neclintit pentru "nevoile de securitate" ale Israelului. În timp ce liderii israelieni se lăudau că "trimit Gaza în epoca de piatră", diplomații abia dacă rosteau un cuvânt.

În schimb, comunitatea internațională a marginalizat Hamas, unii referindu-se la el drept "autoritatea de facto" din Gaza, evitând chiar și să-i rostească numele. Hamas a fost izolat complet de lume, iar odată cu el, și Gaza. Pe măsură ce palestinienii zăceau în cea mai mare închisoare în aer liber din lume, gruparea s-a concentrat tot mai mult pe strategia militară, deschizând drumul către atacul din 7 octombrie.

Dar pentru palestinieni, nu există nicio pastilă magică.

Occidentul continuă să susțină propuneri, precum cea aflată acum în discuție, care oferă Israelului controlul final asupra viitorului Gazei. Cum se poate ca o țară acuzată de genocid să aibă vreun cuvânt de spus în soarta poporului asupra căruia a comis acel genocid?

În cel mai recent plan, nu există nicio garanție că ajutorul umanitar va fi permis în Gaza, că Israelul va ceda controlul, că se va retrage sau că teritoriul va fi reconstruit. În schimb, dacă palestinienii renunță la cererile de tragere la răspundere a Israelului pentru crimele de război, am putea primi o vagă "cale spre autodeterminare și statalitate". Nu un stat, o "cale". Câtă generozitate.

Repetarea greșelilor și tăcerea morală a lumii

Mă gândesc adesea la experiențele mele din acești ani și la ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi existat o încercare reală, fermă, de a pune capăt ocupației militare israeliene. Dacă, în loc să privească în altă parte, comunitatea internațională ar fi impus sancțiuni asupra Israelului? Dacă, în loc să repete la nesfârșit că "susține soluția cu două state", ar fi acționat concret pentru a o realiza?

Și astfel, la doi ani de la începutul genocidului Israelului, asistăm la o repetare voită a greșelilor trecutului. De data aceasta, câteva țări în plus au recunoscut un "stat" palestinian, cu mare fast, dar continuă să nu facă nimic pentru a asigura o Palestină liberă și prosperă. Nu pot garanta nici măcar protecția de bază a vieții palestinienilor.

