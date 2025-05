Când a văzut că este filmat, Macron a schiţat un zâmbet. Câteva secunde mai târziu, cuplul prezidenţial a coborât scările, fără ca prima doamnă a Franţei să prindă mâna oferită de soţul ei. Imaginile s-au viralizat rapid şi au dat naştere speculaţiilor că cei doi nu se mai înţeleg.

Liderul de la Elysee a explicat situaţia astfel: "Eram în mijlocul unor tachinări şi glume cu soţia mea şi am fost surprins că asta s-a transformat într-un fel de catastrofă geo-planetară".

"Eu și soția mea glumeam, așa cum facem destul de des. Toată lumea trebuie să se calmeze! Există oameni care au vizionat videoclipuri și care cred că am împărțit un pachet de cocaină, că am făcut skandenberg cu președintele turc și că acum am o dispută domestică cu soția mea. Nimic din toate acestea nu este adevărat", a adăugat Emmanuel Macron.

