Cum au scăpat 2 şoferi români de TIR de amenda uriaşă de 199.500 € din cauza unei erori de procedură în Franţa

Doi şoferi români de TIR, opriţi în Franţa cu 140 de kilograme de cannabis ascunse sub podeaua camionului, au fost eliberaţi de tribunalul din Perpignan. Magistraţii au decis anularea procedurii pe motive juridice, deşi procurorii cereau un an de închisoare cu executare.

Pe 24 iulie, un control vamal de rutină la punctul de taxare Boulou, pe autostrada A9, s-a transformat într-o operaţiune majoră antidrog. Agenţii vamali au descoperit 140 de kilograme de cannabis, ambalate în saci termosudaţi şi ascunse sub un fals planşeu al remorcii unui camion înmatriculat în România, informează publicaţia Police & Réalités.

Cei doi şoferi, ambii români, susţineau că transportau plăci de faianţă. "Mirosul puternic de cannabis ne-a făcut să decidem un control detaliat într-un loc mai retras", au spus agenţii. Nu au găsit nimic printre paleţi sau cutii, dar au observat modificări suspecte la podea. Unul dintre şoferi a recunoscut existenţa unui sistem hidraulic ce ascundea compartimentul secret unde era stocată droga.

Apărarea invocă o eroare de procedură

Potrivit publicaţiei L’Indépendant, cei doi au fost prezentaţi Tribunalului Corecţional din Perpignan. Avocaţii apărării, Mes Falchi şi Maynard, au ridicat însă problema unei erori procedurale majore. Aceştia au susţinut că "drepturile inculpaţilor nu au fost comunicate în termenele prevăzute de lege, iar parchetul a fost informat prea târziu despre reţinerea vamală".

Pe acest temei, apărătorii au cerut anularea procedurii şi achitarea clienţilor lor. O strategie riscantă, în condiţiile în care parchetul solicitase 12 luni de închisoare cu executare şi confiscarea camionului, iar serviciile vamale cereau o amendă de 199.500 de euro.

Verdictul: procedura anulată, şoferii eliberaţi

În urma deliberării, instanţa a dat dreptate apărării şi a pronunţat nulitatea procedurii, considerând că drepturile fundamentale ale celor doi nu au fost respectate. Cei doi şoferi români au fost eliberaţi imediat, fără condamnare sau amendă.

Cele 140 de kilograme de cannabis au fost însă confiscate şi vor fi distruse, conform legii.

Cazul readuce în prim-plan importanţa respectării stricte a procedurilor în dosarele de trafic de droguri. O simplă eroare procedurală poate răsturna complet un proces, punând în balanţă lupta împotriva criminalităţii şi protejarea drepturilor fundamentale ale inculpaţilor.

