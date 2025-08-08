Cum se răzbună India pe Trump: Opreşte achizițiile de arme americane după tarifele pentru petrolul rusesc

India a suspendat temporar planurile de achiziție de armament american, ca reacție la tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump asupra exporturilor indiene, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia, relatează Reuters. Şi Bloomberg dezvăluie că totul a pornit după ce tensiunile dintre Trump și premierul indian Narendra Modi au atins punctul culminant într-o convorbire telefonică de pe 17 iunie când au discutat despre conflictul cu Pakistan.

India a suspendat temporar planurile de achiziție de armament american, ca reacție la tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump asupra exporturilor indiene, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia, relatează Reuters. Bloomberg dezvăluie că totul a pornit după ce "tensiunile dintre Trump și premierul indian Narendra Modi au atins punctul culminant" într-o convorbire telefonică din 17 iunie.

India suspendă achiziţiile de arme americane după tarifele impuse de Trump

Premierul indian Narendra Modi urma să-l trimită pe ministrul Apărării, Rajnath Singh, la Washington pentru a anunța oficial unele dintre achiziții, însă vizita a fost anulată. Suspendarea afectează discuțiile privind achiziția de vehicule blindate Stryker, rachete Javelin și avioane Boeing P-8I pentru marina indiană, un contract estimat la 3,6 miliarde de dolari.

Pe 6 august, Trump a impus tarife suplimentare de 25% asupra produselor indiene, ca pedeapsă pentru achizițiile de petrol rusesc, acuzând India că finanțează astfel războiul din Ucraina. Tarifele totale au urcat astfel la 50%, unele dintre cele mai mari pentru un partener comercial al SUA. India are la dispoziție 21 de zile până la intrarea în vigoare a noilor tarife. Analiștii spun că New Delhi este sub o presiune mare să accepte un acord comercial mai larg cu Washingtonul.

Oficialii indieni spun că relațiile de apărare pot fi reluate dacă Washingtonul oferă explicaţii privind tarifele și direcția relațiilor bilaterale. Între timp, India se declarară deschisă reducerii importurilor de petrol din Rusia, dacă va putea obține prețuri similare de la alți furnizori, inclusiv din SUA. Relația militară mai largă dintre SUA şi India, care include schimburi de informații și exerciții comune, continuă fără a fi afectată, a declarat unul dintre oficialii indieni.

Oficiali ruși ar fi propus Indiei noi sisteme de apărare, precum S-500, dar surse guvernamentale susțin că New Delhi nu vede, momentan, nevoia unor noi achiziții din Rusia, deși dependența de sprijinul tehnic rus rămâne inevitabilă, având în vedere parteneriatul istoric dintre cele două țări.

Conversație tensionată între Trump și Modi

Potrivit Bloomberg "tensiunile au atins apogeul" într-o convorbire telefonică între Trump și Modi pe 17 iunie și fapt ce ar "explică escaladarea uluitoare a tensiunilor dintre cele două ţări" în ultimele săptămâni.

După un conflict armat de patru zile între India și Pakistan în mai 2025, Trump a susținut public că el a mediat armistițiul și a prevenit un război nuclear. Guvernul indian a fost profund nemulțumit de această afirmație. În convorbirea telefonică din iunie, Modi i-a spus lui Trump că India a discutat direct cu Pakistanul la cererea acestuia și că "nu acceptă și nu va accepta niciodată medierea".

Conform Financial Times, un alt măr ar discordiei ar fi refuzul Indiei de a liberaliza sectoare agricole cheie precum cerealele și produsele lactate, vitale pentru sute de milioane de indieni. Trump vrea acces la aceste pieţe pentru companiile americane.

