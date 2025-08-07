Petrolul rusesc, doar un pretext? De ce ar fi impus, de fapt, Trump taxe de 50% Indiei. Reacţia lui Modi

După ce Donald Trump a dublat taxele vamale pentru India la 50%, provocând indignare la New Delhi, premierul indian Narendra Modi a reacţionat spunând că nu va compromite interesele fermierilor. Mai mult, liderii grupului BRICS, care include și China, Rusia și Africa de Sud, ar putea pregăti un răspuns comun la tarifele impuse de SUA.

Premierul indian Narendra Modi a declarat, joi, că nu va compromite interesele fermierilor indieni, chiar dacă va trebui să plătească un preț mare pentru asta. Este prima sa reacție după anunțul președintelui american privind impunerea unor taxe vamale de 50% asupra importurilor din India. Donald Trump a anunțat joi o taxă vamală suplimentară de 25% aplicată importurilor din India, ridicând astfel nivelul total al tarifelor la 50%, printre cele mai mari impuse de Statele Unite unui partener comercial.

Modi: Nu vom compromite interesele fermierilor

"Pentru noi, bunăstarea fermierilor noștri este primordială. India nu va face niciodată compromisuri în ceea ce privește bunăstarea fermierilor, a sectorului lactatelor și a pescarilor. Știu că, personal, va trebui să plătesc un preț mare, dar sunt pregătit pentru asta", a declarat Modi la un eveniment organizat la New Delhi, fără a comenta despre achizițiile de petrol rusesc, care au crescut semnificativ începând cu 2022.

Articolul continuă după reclamă

Casa Albă a motivat că taxele vamale suplimentare, care vor intra în vigoare pe 28 august, au fost impuse ca represalii pentru continuarea achizițiilor de petrol rusesc de către India și au scopul de a reduce capacitatea Moscovei de a finanța războiul din Ucraina.

Guvernul indian a reacționat ferm, susținând că aceste achiziții sunt esențiale pentru securitatea energetică a țării și criticându-l pe Trump pentru că a vizat exclusiv India, deși și alte state cumpără petrol din Rusia. Liderul opoziției, Rahul Gandhi, l-a numit pe Trump "un bătăuș". "Reiterăm că aceste acțiuni sunt incorecte, nejustificate și nerezonabile. India va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja interesele naționale", a transmis un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

Brazilia vrea un răspuns comun al BRICS la tarifele lui Trump

India se alătură astfel Braziliei în fruntea listei cu statele afectate de cele mai mari tarife impuse de Trump. Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a declarat pentru Reuters că îl va contacta pe Modi pentru a discuta un posibil răspuns comun al liderilor alianței BRICS, din care fac parte și China, Rusia și Africa de Sud, la politicile tarifare ale SUA.

Reacția piețelor financiare indiene a fost rezervată. Indicele bursier Nifty 50 a scăzut cu 0,6% joi, iar rupia a rămas stabilă față de dolar. "Noul tarif va avea, cel mai probabil, un impact economic mai vizibil asupra Indiei, însă, așa cum am menționat anterior, orientarea preponderent internă a economiei indiene ar trebui să limiteze efectele negative", a precizat Barclays într-o notă publicată joi.

Care ar fi de fapt mărul discordiei între India şi SUA. Petrolul rusesc, doar un pretext?

Refuzul Indiei de a permite accesul companiilor americane în sectoare sensibile precum cerealele și produsele lactate a fost un punct de conflict major, relatează Financial Times, citând surse apropiate negocierilor dintre Washington şi New Delhi. India a refuzat liberalizarea acestor piețe, vitale pentru traiul a sute de milioane de oameni.

Analiștii susțin că acum decizia aparține Indiei: să continue rezistența sau să încerce un acord comercial mai amplu cu SUA. "Noile tarife vor intra în vigoare abia peste 21 de zile; până atunci va avea loc o nouă rundă de negocieri. Presiunea asupra Indiei este în creștere pentru a încheia cât mai curând un acord", a declarat Teresa John, economist-șef la firma Nirmal Bang din Mumbai.

Unii analiști atrag atenția că tariful suplimentar impus Indiei nu ar avea legătură directă cu petrolul rusesc, mai ales dacă Beijingul, un cumpărător și mai mare, nu este vizat cu tarife similare. Trump se află deja de mai multe luni în negocieri comerciale complicate cu China şi nu ar dori să le deraieze cu astfel de măsuri.

Expertul în energie de la Bloomberg, Javier Blas, a remarcat că taxa suplimentară de 25% impusă de SUA Indiei nu se aplică, de exemplu, dacă India cumpără petrol rusesc, îl rafinează și vinde ulterior benzină sau motorină pe piața americană. Asta deoarece importurile de energie ale SUA sunt, până acum, exceptate de la tarifele impuse de Trump, iar India nu face excepție.

După China, India este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc. Anul trecut, aproximativ 36% din importurile de petrol ale Indiei au provenit din Rusia, o creștere semnificativă față de circa 2% în anii anteriori războiului din Ucraina.

India justifică această schimbare prin faptul că "livrările tradiționale de petrol au fost redirecționate către Europa după izbucnirea conflictului", întrucât statele europene au căutat alternative la petrolul rusesc în încercarea de a sancționa Kremlinul.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰