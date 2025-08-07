Trump amenință China cu noi tarife vamale, precum cele impuse Indiei, din cauza petrolului rusesc

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că ar putea impune în curând noi tarife vamale Chinei, în contextul în care Beijingul continuă să achiziționeze petrol din Rusia, o mișcare văzută de Washington ca sprijin indirect pentru finanțarea războiului din Ucraina, scrie Reuters .

"S-ar putea întâmpla. Nu pot spune încă. Am făcut-o cu India, probabil o vom face și cu alții. Unul dintre ei ar putea fi China", a afirmat Trump, sugerând că Beijingul riscă sancțiuni economice similare celor deja aplicate Indiei.

Declarația vine la doar câteva ore după ce liderul de la Casa Albă a semnat un ordin executiv prin care impune o suprataxă de 25% asupra unor produse din India, ca represalii pentru achizițiile de petrol rusesc. Trump a acuzat India că profită de pe urma războiului, revânzând petrolul rusesc pe piața liberă.

Ordinul Casei Albe nu a menționat China, care este un alt mare cumpărător de petrol rusesc. Săptămâna trecută, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat că Beijingul ar putea, de asemenea, să se confrunte cu noi tarife vamale dacă va continua să achiziționeze petrol rusesc.

Trump crește cu încă 25% taxele impuse Indiei

După China, India este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc. Anul trecut, circa 36% din importurile de petrol ale Indiei au provenit din Rusia, o creștere substanțială față de procentul de aproximativ 2% în anii anteriori războiului din Ucraina.

India explică această creștere prin faptul că "livrările tradiționale (de petrol) au fost deviate către Europa după declanșarea conflictului" din Ucraina, întrucât țările europene au căutat alternative la petrolul rusesc, din dorința lor de a sancționa astfel Rusia.

Pe de altă parte, sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, în special plafonul de preț impus petrolului rusesc sub prețul pieței, au făcut acest produs mai atractiv pentru companiile indiene, care au reușit astfel să facă economii de miliarde de dolari.

"India nu doar cumpără cantități masive de petrol rusesc, dar mult din petrolul cumpărat îl vinde pe piața liberă cu profituri mari. Lor nu le pasă cât de mulți oameni sunt uciși în Ucraina de mașina de război a Rusiei", a scris Trump luni pe platforma Truth Social.

"Din acest motiv, voi crește substanțial taxele vamale plătite de India către SUA", a adăugat președintele american. El a amenințat în plus India cu o penalitate neprecizată pentru legăturile comerciale și achizițiile de armament din Rusia, ignorând faptul că India a fost încă din timpul Războiului Rece un client tradițional al industriei militare ruse.

După aceste amenințări, guvernul indian afirmat că va lua "toate măsurile necesare pentru a proteja interesul național", amintind că India și Statele Unite au desfășurat în ultimele luni negocieri pentru un acord comercial "echitabil, echilibrat și reciproc avantajos".

Dar negocierile comerciale dintre SUA și India nu par să fi condus la un acord pe placul lui Trump. Una dintre nemulțumirile părții americane pare să fie refuzul Indiei de a-și deschide piața pentru produsele agricole, inclusiv prin autorizarea importurilor de produse modificate generic, în condițiile în care agricultorii formează în această țară un electorat puternic.

