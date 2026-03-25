Accident dramatic surprins de camerele de supraveghere în oraşul Luhansk, din estul Ucrainei, duminică seara. În imagini se vede cum o motocicletă intră cu viteză într-o maşină care aştepta la semafor. Impactul a fost devastator, iar motociclistul a murit pe loc.

Incidentul a avut loc în noaptea de duminică, 22 martie, în jurul orei locale 21:56, pe strada Oboronnaya, din oraşul aflat sub control rusesc din 2014. Motociclistul a decedat la fața locului în urma impactului violent, în timp ce șoferul mașinii a rămas captiv în vehicul.

Impact violent

Serviciile de urgență ale echipajelor de intervenție au fost chemate imediat la faţa locului și au lucrat ore întregi pentru a scoate victima.

Motociclistul ar fi condus cu 200 km/h. David avea doar 20 de ani, iar în urmp cu un an îşi pierdea un prieten tot într-un accident de motocicletă.

Martorii au declarat că traficul pe strada Oboronnaya era moderat în momentul accidentului. Coliziunea a avut loc la o intersecție cu semnalizare rutieră de bază. În momentul accidentului, mașina se deplasa perpendicular pe direcția motocicletei.

