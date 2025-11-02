Un videoclip care arată câini cu blana colorată în albastru, surprinși în zona de excludere de la Cernobîl, a stârnit numeroase speculații privind posibile mutații cauzate de radiații. Un expert ucrainean a explicat însă că imaginile nu au legătură cu contaminarea radioactivă.

De ce au devenit albaștri câinii de la Cernobîl. Explicația specialiștilor - X / NEXTA

"Este o prostie", le-a transmis Serhii Kireev jurnaliştilor în Cernobîl, potrivit Agerpres.

Kireev conduce compania de stat responsabilă de monitorizarea zonei, Ecocenter.

Câinii au fost sterilizaţi pentru a nu se mai reproduce necontrolat, a explicat el. Colorantul albastru este aplicat patrupedelor care au fost supuse procedurii de sterilizare pentru a fi vizibili şi mai uşor de identificat.

Articolul continuă după reclamă

"Colorantul este inofensiv pentru aceşti câini", a dat asigurări Kireev.

Imagini cu mai mulţi câini albaştri au circulat pe scară largă în presa internaţională, stârnind speculaţii despre efectele contaminării radioactive în zonă.

Explozia unui reactor nuclear de la centrala de la Cernobîl din fosta Uniune Sovietică, în aprilie 1986, este considerată cel mai grav dezastru din istoria utilizării energiei nucleare civile.

Toate satele aflate pe o rază de circa 30 de kilometri au fost evacuate. Mii de oameni au suferit probleme de sănătate provocate de radiaţii, iar zeci de mii au fost relocaţi.

Câinii rămaşi în urmă după dezastru s-au înmulţit, iar zona găzduieşte astăzi o populaţie mare de animale fără stăpân.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰