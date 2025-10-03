Decizie surprinzătoare în Finlanda, în cazul petrolierului-fantomă, acuzat că a avariat cabluri submarine

Un tribunal din Helsinki a decis că Finlanda nu are jurisdicție pentru a judeca echipajul navei rusești Eagle S, acuzat că a avariat cabluri electrice și de internet în Marea Baltică. Marinarii scapă astfel de urmărirea penală, iar statul finlandez le va plăti cheltuieli de judecată de aproape 200.000 de euro. Decizia ridică semne de întrebare privind protecția infrastructurii critice europene și limitele legislației internaționale.

Un tribunal de la Helsinki a decis vineri că Finlanda nu are jurisdicţie în cazul de presupus sabotaj contra cablurilor submarine în Marea Baltică de la finalul anului 2924, relatează Reuters şi DPA. Curtea districtuală din Helsinki a hotărât vineri că dosarul petrolierului Eagle S, înregistrat în Insulele Cook, ar trebui catalogat drept incident în conformitate cu Convenţia ONU privind Dreptul Mării.

Jurisdicţia pentru inculparea penală revine ţării sub pavilionul căreia naviga vasul Eagle S sau statelor de domiciliu ale membrilor de echipaj acuzaţi. Această decizie înseamnă că echipajul navei nu poate fi condamnat pentru moment şi că se va renunţa la acuzaţiile contra lor. Decizia poate fi contestată în apel.

În luna august, Parchetul finlandez a anunţat inculparea a trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, printre care şi căpitanul navei, acuzaţi de participare la sabotaj contra cablurilor submarine în Marea Baltică. ''Procurorul general adjunct a iniţiat urmărirea în justiţie pentru avariere gravă cu caracter penal şi obstrucţionare gravă a comunicaţiilor, contra căpitanului, ofiţerului I (ambii cu cetăţenie georgiană) şi ofiţerului II (cetăţean indian) ai petrolierului Eagle S, înregistrat în Insulele Cook'', arată un comunicat al Parchetului finlandez. ''Proprietarii cablurilor au suferit pagube imediate de cel puţin 60 de milioane de euro, sub forma cheltuielilor de reparaţie'', adăuga comunicatul.

Cum s-au apărat acuzaţii: Ancora cu o greutate de 11 tone a căzut din cauza unor erori tehnice

Acuzaţii au declarat în timpul procesului că ancora cu o greutate de 11 tone a navei Eagle S a căzut din cauza unor erori tehnice care se presupune că au avut loc la nivelul scripetelui. Ei au respins afirmaţiile proprietarului privind pagube în valoare de zeci de milioane de euro.

Pe 25 decembrie 2024, cablul submarin electric EstLink 2, ce leagă Estonia şi Finlanda, a fost secţionat în ceea ce autorităţile de la Helsinki au suspectat că a fost un act de sabotaj. De asemenea, au fost avariate patru cabluri de telecomunicaţii, printre care cablul de fibră optică C-Link1 între Helsinki şi portul german Rostock, ce mai fusese avariat într-un incident similar în noiembrie acelaşi an.

În urma acestui incident, autorităţile finlandeze au arestat petrolierul Eagle S, a cărui ancoră se crede că a avariat cablul submarin. Potrivit Uniunii Europene, nava aparţine aşa-numitei ''flote fantomă'' ruse, formată din petroliere şi nave-cargo pe care Moscova le utilizează în mod neoficial pentru a ocoli sancţiunile asupra transporturilor de ţiţei.

