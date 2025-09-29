Dezastru în estul Spaniei, unde o furtună violentă a inundat zeci de drumuri şi a forţat autorităţile să închidă sute de şcoli. Vijelia a adus sute de litri de apă pe metru pătrat, în doar 24 de ore, iar traficul rutier şi aerian a fost paralizat.

În provincia Aragon, pompierii au salvat 18 oameni din case şi maşini.

Străzile din provinciile Valencia, Aragon și Catalonia sunt de nerecunoscut, după ce furtuna Gabriela a adus peste 230 de litri de apă pe metru pătrat în doar 24 de ore. Zeci de drumuri s-au transformat în râuri, iar mii de oameni au rămas blocați în case.

"Azi am văzut-o foarte nervoasă, toată noaptea m-am plimbat și m-am tot gândit... dacă a intrat apa, dacă a luat-o pe sus un canal, dacă a fost sau n-a fost atinsă", mărturisește o localnică.

Albia râului Huerva s-a umflat, iar apele au înghițit străzile din apropierea orașului Zaragoza. Acolo, 18 oameni au fost salvați de pompieri. Salvatorii au avut peste 120 de intervenții doar în acea zonă.

Este haos și în gările din Barcelona, Zaragoza și Valencia, unde trenurile au înregistrat întârzieri de zeci de minute. Pe aeroportul din Valencia, patru zboruri au fost anulate din cauza vijeliei.

La nivel național, 240 de orașe au decis să suspende cursurile. Peste o jumătate de milion de elevi au fost afectați, cei mai mulți în zona Valenciei, unde a fost cod roșu de ploi. Localnicii și-au luat măsuri de precauție: au baricadat ușile și ferestrele și și-au dus mașinile la adăpost. Zeci de mii de angajați au fost lăsați de patroni să rămână acasă.

Furtuna Gabriela vine la aproape un an după uraganul din 2024, care a luat viața a peste 200 de oameni în zona Valenciei.

Codul roșu pentru ploi și inundații violente rămâne în vigoare până miercuri.

