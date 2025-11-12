Antena Meniu Search
Dezvăluiri șoc despre războiul din Bosnia. Europenii plăteau sume uriașe pentru a vâna oameni cu puștile

Zeci de mii de euro pentru a împuşca femei, copii şi bătrâni în Sarajevo, ca într-un safari cu oameni. Sunt detalii şocante care ies la iveală din timpul războiului din Bosnia, la 30 de ani de la încheierea lui. Mai mulţi italieni ar fi participat la turismul cu lunetişti.

la 12.11.2025 , 20:20

Asediul oraşului Sarajevo a durat patru ani şi este cel mai lung din istoria modernă a lumii. Peste zece mii de oameni au fost ucişi de bombardamente şi de gloanţele trase de lunetişti. Un jurnalist italian a descoperit însă că, pe lângă sârbii bosniaci, la măcel au participat şi mulţi străini. Cel puţin trei italieni au plecat din Trieste, Milano şi Torino pentru a se alătura armatei lui Radovan Karadzic.

"Plăteau pentru a putea merge pe colinele din jurul oraşului Sarajevo şi trăgeau împotriva populaţiei civile fără a fi traşi la răspundere. Credem că i-am identificat şi le-am făcut profilele.", a declarat Ezio Gavanezzi, jurnalist, potrivit Rai News.

Străinii care au tras asupra civililor: italieni, germani, francezi și americani pe colinele din Sarajevo

Pe lângă italieni, la vânătoarea de oameni au mai participat nemţi, francezi, englezi, ruşi şi americani. Preţurile variau între 80.000 şi 100.000 de euro, în echivalentul banilor de azi. Sumele cele mai mari se plăteau pentru copii sau bărbaţi în uniformă, în timp ce bătrânii puteau fi ucişi gratis. Unii erau vânători pasionaţi. "Alţii erau foşti soldaţi. Probabil, mulţi dintre ei au participat la vânătoare de animale în România, Ungaria şi Bulgaria, înainte de a merge în Bosnia.", scrie Ziarul La Repubblica.

Persoane bogate, care iubeau armele de foc, cuprinşi de un fel de intoxicaţie, mergeau să participe la un safari cu oameni.

"Această anchetă este una necesară pentru că vorbim despre crime odioase împotriva umanităţii, care nu se prescriu, la care trebuie să contribuie şi ţara noastră pentru a clarifica nişte fapte tragice, chiar monstruoase.", a spus fostul premier al Italiei Guido Salvini, potrivit Sky Tg24.

