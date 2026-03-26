O instanță din Rusia a interzis documentarul "Mr. Nobody Against Putin" de pe trei platforme de streaming, pe motiv că "propaga extremismul și terorismul".

Documentarul câştigător la Oscar, "Mr. Nobody Against Putin", interzis în Rusia pentru "propagare de terorism" - Youtube / Screen International

Filmul, care a câștigat un premiu Oscar la începutul acestei luni, documentează amplificarea propagandei de război într-o școală rusă în urma invaziei Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Este bazat pe imagini colectate de Pavel Talankin, un coordonator de evenimente școlare care a fugit ulterior din Rusia.

Procurorii au susținut că documentarul exprimă o "atitudine negativă față de [războiul din Ucraina] și de actualul guvern", potrivit presei ruse, citată de BBC.

Procurorul adjunct a mai spus că filmul conținea steagul unei "organizații teroriste", referindu-se la steagul alb-albastru-alb care a fost folosit de protestatarii anti-război.

Hotărârea a fost emisă de o instanță din orașul Celiabinsk, nu departe de orașul Karabash, unde se află școala lui Talankin. Aceasta va impune eliminarea filmului de pe trei platforme video online.

La începutul lunii martie, un organism guvernamental rus pentru drepturile omului a condamnat documentarul pentru utilizarea unor imagini cu copii colectate fără consimțământul părinților lor și a declarat că va face apel la Academia care acordă premiile Oscar pentru a lansa o anchetă.

Mr. Nobody Against Putin prezintă îndoctrinarea școlarilor ruși impusă de Kremlin, inclusiv prelegeri despre necesitatea "denazificării" Ucrainei, discursuri susținute de veterani de război și lecții despre cum să identifici minele și să manevrezi armele.

Documentarul prezintă, de asemenea, povești despre foștii studenți ai lui Talankin care s-au înrolat în armată și au murit în Ucraina, precum și propriile sale acte de rezistență.

În discursul său de acceptare a premiilor Oscar, Talankin a spus: "Timp de patru ani ne-am uitat la cer după stele căzătoare pentru a ne pune o dorință foarte importantă... Dar există țări în care, în loc de stele căzătoare, cad bombe din cer și zboară drone."

"Pentru binele viitorului nostru și pentru binele tuturor copiilor noștri, haideți să punem capăt tuturor războaielor", a concluzionat el.

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, Kremlinul și-a intensificat represiunea împotriva vocilor disidente. Orice semn public de opoziție față de război poate atrage după sine pedepse lungi cu închisoarea.

Documentarul, o producție danezo-cehă, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun documentar și premiul BAFTA pentru cel mai bun documentar la începutul anului 2026.

Kremlinul a evitat întrebările legate de documentar în urma câștigării premiului Oscar.

"Nu am vizionat acest film", a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

În timpul unei întâlniri cu reprezentanții consiliului pentru cultură, miercuri, președintele Vladimir Putin a declarat că cinematografele rusești proiectează filme străine "stupide și inutile", în timp ce producătorii ruși nu primesc suficient sprijin.

