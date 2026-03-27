Realizatorul documentarului "Mr. Nobody Against Putin", declarat "agent străin" de autoritățile rusești

Rusia l-a declarat vineri agent străin pe profesorul și protagonistul principal al documentarului premiat cu Oscar "Mr. Nobody against Putin", o etichetă similară cu a fi un dușman al statului.

de Redactia Observator

la 27.03.2026 , 17:52
Pavel Talankin, care a câștigat premiul pentru cel mai bun documentar la Premiile Academiei la începutul acestei luni, împreună cu regizorul american David Borenstein, a petrecut doi ani documentând propaganda pro-război la o școală din regiunea Celiabinsk din Rusia, în timp ce lucra ca videograf al școlii.

Talankin a fugit din Rusia în 2024, scoțând ilegal materialele video pentru a fi folosite în film.

O instanță rusă a interzis documentarul de pe mai multe platforme de streaming joi, spunând că promovează "atitudini negative" față de guvernul rus și războiul din Ucraina.

Ministerul Justiției l-a adăugat pe Talankin în "registrul său de agenți străini", actualizat vineri, relatează RFI.

Fără a numi filmul, a precizat într-un comunicat că Talankin a "răspândit informații inexacte" despre conducerea Rusiei și "s-a pronunțat împotriva operațiunii militare speciale din Ucraina", termenul oficial al Moscovei pentru ofensiva asupra vecinului său.

De la lansarea atacului militar la scară largă asupra Ucrainei, acum patru ani, autoritățile ruse au încercat să suprime complet opoziția față de război, încercând în același timp să atragă sprijinul cetățenilor pentru ofensivă.

Autoritățile au modificat programele școlare pentru a promova narațiunea Moscovei despre ofensivă și au introdus lecții obligatorii menite să predea viziunea Kremlinului asupra lumii.

Eticheta de "agent străin" - pe care Rusia o aplică celor pe care îi consideră dușmani ai statului - interzice efectiv unei persoane să dețină funcții publice și o obligă să își înregistreze activitățile la autorități.

Aceasta a fost aplicată pe scară largă criticilor Kremlinului în ultimul deceniu.

