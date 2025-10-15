Doi români au fost angajaţi de mafie în Germania ca să recupereze aproape 200 de kilograme de cocaină. Marfa era ascunsă într-un vas venit din Brazilia, iar angajatorii sunt traficanţi de droguri din America de Sud. Cu costume de scafandru și scutere subacvatice, românii au dat spargerea împreună cu alţi patru complici.

Cu cătuşe la mâini şi însoţiţi de avocaţi, cei şase bărbaţi au intrat în sala de judecată din Tribunalul Regional Oldenburg. În faţa presei, suspecţii şi-au ascuns feţele în spatele dosarelor. Sunt acuzaţi de tentativă de introducere în Germania a 184 de kilograme de cocaină cu o puritate de 93% şi o valoare de piaţă de 18 milioane de euro.

Încărcate la bordul unei nave de marfă din Brazilia, fără ştiinţa echipajului, drogurile au ajuns în portul Brake după un drum de câteva săptămâni prin Oceanul Atlantic.

Cum au acţionat inculpaţii. Liderul bandei, un român de 69 de ani

În acest timp, liderul bandei, un român de 69 de ani, a recrutat alte cinci persoane, printre care un conaţional de 39 de ani, doi albanezi şi doi columbieni.

Pentru a nu atrage atenţia, gruparea a închiriat case de vacanță în trei localităţi diferite şi a folosit echipament de scufundări precum cel din dotarea unităţilor speciale ale armatei sau poliţiei: scutere subacvatice și sisteme de oxigen care nu produc bule de aer la suprafață. Trei dintre bărbaţi au intrat în apă pentru a recupera pachetele cu cocaină, ascunse într-o cutie sub linia de plutire a navei. Ceilalţi trei au rămas de pază la suprafaţă.

"Recuperarea pachetelor de cocaină în Portul Brake a eşuat, iar scafandrii au fost prinşi în flagrant de echipajele Poliţiei" a explicat procurorul oraşului Aurich, Jan Wilken.

Puşi în faţa unor condamnări de până la 15 ani, cei şase bărbaţi au recunoscut infracţiunea. Acum, poliţiştii germani cooperează cu cei din Brazilia pentru a identifica şi persoana care a pus totul la cale.

