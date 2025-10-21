Luni, o secțiune a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc unei viitoare săli de bal dedicate președintelui SUA, Donald Trump, eveniment ce marchează începutul unuia dintre cele mai ample proiecte de construcție din ultimul secol la celebra reședință prezidențială, potrivit jurnaliștilor agenției France Presse, relatează Agerpres.

Donald Trump a demolat aripa de est a Casei Albe pentru a construi o sală de bal grandioasă - Profimedia

"Sunt încântat să anunţ că au început lucrările la Casa Albă pentru a construi noua, grandioasa şi magnifica sală de bal", a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Sala de bal, ale cărei costuri sunt estimate la 250 de milioane de dolari, urmează să aibă o suprafaţă de peste 8.000 de metri pătraţi şi să găzduiască până la 1.000 de persoane. Va fi folosită pentru dineuri grandioase în onoarea şefilor de stat străini şi alte evenimente de amploare, a precizat preşedintele.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Impunătoarea clădire albă cu ferestre impunătoare, conform machetelor, va fi construită pe locul actualei aripi de est (East Wing), unde se află în mod tradiţional birourile Primei Doamne.

Aripa Casei Albe este pe cale de "a fi complet modernizată" şi "va fi mai frumoasă ca niciodată când va fi finalizată", s-a entuziasmat Donald Trump luni.

Noua sală de bal, finanţată din fonduri private

Potrivit acestuia, noua sală de bal va fi finanţată în întregime din fonduri private, în special de la "patrioţi generoşi şi companii superbe".

Săptămâna trecută, republicanul a găzduit un mare dineu pentru a mulţumi miliardarilor şi marilor companii pentru donaţiile lor. Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi de la mari corporaţii, precum Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft şi Palantir, precum şi gigantul din domeniul apărării Lockheed Martin.

De la revenirea sa la putere, luxoasa sa reşedinţă de la Mar-a-Lago din Florida îi serveşte drept model pentru aranja Casa Albă după imaginea acesteia.

Biroul Oval, de exemplu, a fost încărcat cu ornamente aurite, iar două steaguri americane imense au fost plantate pe peluze.

Casa Albă este reşedinţa şi locul de muncă al preşedinţilor americani încă din 1800. Primul care a locuit acolo a fost John Adams, al doilea preşedinte al Statelor Unite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰