Donald Trump amenință cu trupe la sol în Venezuela, după atacul asupra unui vas suspect de trafic de droguri

Statele Unite au anunțat că au lovit un nou vas suspectat de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei, iar președintele Donald Trump a sugerat că Washingtonul ar putea lansa în curând operațiuni terestre împotriva cartelurilor. Caracas a condamnat acțiunea, acuzând o nouă "agresiune americană", în timp ce Rusia și-a exprimat solidaritatea cu Venezuela, potrivit Agerpres.

Nu este clar dacă Trump s-a referit, într-un discurs la baza Norfolk din statul Virginia a marinei militare americane, la acţiunea anunţată de vineri de ministrul apărării, Pete Hegseth.

Operațiuni repetate în largul Venezuelei

Aflat lângă portavionul Harry S. Truman, preşedintele a afirmat că "în ultimele săptămâni marina militară a sprijinit acţiunea noastră de a spulbera naibii de pe faţa apei cartelurile teroriste (...) am făcut-o încă o dată noaptea trecută". El a adăugat că "acum nu îi mai găsim" pe traficanţi, "nu mai vin pe apă, aşa că acum va trebui să ne gândim la uscat, deoarece vor fi obligaţi să meargă pe uscat".

Reuters consemnează că operaţiunea în care au fost ucişi patru oameni a fost cel puţin a patra de acest gen din ultimele săptămâni şi observă că Statele Unite nu au prezentat dovezi privind implicarea vaselor lovite în traficul de droguri. Hegseth a susţinut însă într-un interviu difuzat duminică de televiziunea FoxNews că are toate autorizaţiile necesare pentru loviturile din Caraibe.

Reacția Venezuelei şi amestecul Rusiei

La scurt timp după anunţul făcut de Trump, preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a publicat pe Telegram un mesaj video în care a condamnat agresiunea americană împotriva Venezuelei şi a afirmat că ţara sa contează pe sprijin diplomatic. "Poporul nostru nu s-a temut niciodată şi nu se va teme niciodată să îşi apere dreptul la viaţă şi libertate", a spus Nicolas Maduro, fără a se referi direct la remarcile lui Trump.

Ministrul venezuelean de externe Yvan Gil a declarat duminică, ceva mai devreme, că omologul său rus Serghei Lavrov şi-a exprimat într-o convorbire telefonică "întreaga susţinere şi solidaritate" cu Venezuela.

Şeful diplomaţiei de la Caracas afirmase sâmbătă că Maduro i-a scris papei Leon pentru a-i cere sprijinul în vederea "consolidării păcii în Venezuela".

