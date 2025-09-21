Donald Trump asigură că Statele Unite vor apăra Polonia şi ţările baltice în faţa Rusiei

Duminică, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să apere Polonia și statele baltice în cazul în care Rusia își va intensifica acțiunile militare în zonă, transmite AFP.

Donald Trump asigură că Statele Unite vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusia îşi va intensifica activitatea militară în regiune - Profimedia

Întrebat de un jurnalist dacă ar ajuta la apărarea acestor patru ţări membre NATO în cazul în care Rusia ar accelera şi mai mult acţiunile sale în regiune, preşedintele american a răspuns: "Da, aş face-o, aş face-o".

Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat în spaţiul aerian al Estoniei deasupra Golfului Finlandei şi au rămas acolo timp de aproximativ 12 minute, au alertat vineri Estonia şi NATO. "Nu ne place asta", a declarat Donald Trump duminică de la Casa Albă.

Italia, care are în cadrul NATO o misiune de poliţie aeriană în zona Mării Baltice, dar şi Suedia şi Finlanda au trimis avioane pentru a intercepta cele trei aeronave intruse. Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică, că la cererea sa luni va avea loc o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU pe această temă.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, avioanele NATO au doborât drone ruseşti deasupra Poloniei. Donald Trump a declarat atunci că "este posibil să fi fost o eroare".

