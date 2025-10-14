Antena Meniu Search
În timpul summitului privind Gaza desfăşurat luni în Egipt, preşedintele american Donald Trump a lăudat aspectul fizic al prim-ministrului italian Giorgia Meloni, singura femeie între liderii prezenţi la reuniune.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 08:07
"Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal este sfârşitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă", a declarat preşedintele SUA - care a coprezidat conferinţa internaţională - în timpul discursului său.

În fotografia de familie a evenimentului, care a reunit circa 30 de demnitari din întreaga lume, lidera italiană a fost singura femeie, notează AFP.

"Îmi asum riscul", a adăugat preşedintele republican în vârstă de 79 de ani, căutând-o cu privirea pe Giorgia Meloni. "Unde este? Vă deranjează dacă spun că sunteţi frumoasă? Pentru că este adevărat", a insistat Trump

"Este foarte respectată în Italia. Este o politiciană de mare succes", a adăugat preşedintele SUA.

Aşezată chiar în spatele lui, şefa guvernului italian s-a mulţumit să zâmbească.

Redactia Observator
