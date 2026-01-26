Analist: Trump i-a făcut lui Putin promisiuni pe care nu le poate îndeplini. Kievul forţat să accepte concesii

Kremlinul a avertizat luni că discuțiile de pace dintre Rusia, Ucraina și SUA sunt abia la început și că nu trebuie așteptate rezultate concrete prea curând. În negocierile din Emiratele Arabe Unite s-au discutat subiecte dificile, dar Moscova consideră pozitiv faptul că dialogul a început. Totodată, Kremlinul a menționat existența unei presupuse înțelegeri secrete, numită "formula de la Anchorage", despre care se spune că ar fi fost stabilită între Trump și Putin în 2025 în Alaska, și ar prevedea cedarea întregului Donbas către Rusia și înghețarea frontului ca bază pentru un viitor acord de pace. Ucraina respinge însă orice cedare de teritorii.

Kremlinul a declarat luni că negocierile dintre Rusia, Ucraina şi Statele Unite privind încheierea războiului sunt încă într-un stadiu incipient, avertizând împotriva aşteptărilor legate de rezultate tangibile. "Ar fi greşit să ne aşteptăm la prea multe rezultate", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la Moscova, referindu-se la discuţiile trilaterale organizate la sfârşitul săptămânii în Emiratele Arabe Unite, relatează Agerpres, citând dpa.

Agenţia de ştiri rusă Tass l-a citat pe Peskov spunând că subiectele discutate la Abu Dhabi au fost dificile, "dar însuşi faptul că aceste contacte au început în mod constructiv trebuie considerat un semn pozitiv". În primele negocieri directe dintre părţile beligerante din ultimele luni, s-a convenit continuarea discuţiilor abia după o săptămână, însă o dată nu a fost încă stabilită.

Ce este "formula de la Anchorage"

Peskov a contrazis afirmaţiile reprezentanţilor SUA conform cărora există o atmosferă aproape prietenoasă între ucrainenii şi ruşii implicaţi în negocieri. "Acest lucru este greu de realizat în acest stadiu", a spus el. Peskov a făcut referire la "formula de la Anchorage" prezentând interesele Rusiei, o referire la un summit între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, în august 2025. Niciun acord de la acea întâlnire nu a fost făcut public.

O sursă apropiată de preşedinţia rusă a explicat pentru Reuters că "formula de la Anchorage" se referă la înţelegerea dintre SUA şi Rusia la care au ajuns în august anul trecut, în Alaska, Putin şi Trump. Conform acesteia, presupusa înţelegere are în vedere predarea către Rusia a controlului asupra întregului Donbas şi îngheţarea liniilor frontului din sudul şi estul Ucrainei, drept condiţii pentru orice acord de pace viitor.

Analist: Trump a făcut promisiuni la Anchorage pe care acum nu le poate îndeplini

Kievul a declarat în repetate rânduri că nu va ceda Moscovei niciun teritoriu pe care forţele ruse nu l-au cucerit prin luptă. Expertul german în securitate Nico Lange a scris pe reţeaua X că se pare că Trump a făcut promisiuni la Anchorage pe care acum nu le poate îndeplini, motiv pentru care SUA fac presiuni asupra Ucrainei pentru a face concesii

