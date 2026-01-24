Antena Meniu Search
Va plăti România un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump? Răspunsul lui Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a exclus varianta ca România să plătească taxa de un miliard de dolari cerută de liderul SUA Donald Trump pentru participarea, în calitate de membru permanent, în Consiliul pentru Pace pe care acesta l-a lansat la Davos. "Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească" a precizat Nicuşor Dan.

de Redactia Observator

la 24.01.2026 , 11:30
Va plăti România un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump? Răspunsul lui Nicuşor Dan Preşedintele Nicuşor Dan. 22 ianuarie 2026 - ProfiMedia

În următorii trei ani, România nu va plăti suma de un miliard de dolari solicitată de Donald Trump țărilor care vor să se alăture Consiliului pentru Pace, cu statut permanent.

Președintele Nicușor Dan, prezent sâmbătă la Focșani la ceremoniile dedicate sărbătoririi Unirii Principatelor Române a declarat că nu se pune problema, în acest moment ca țara noastră să plătească taxa.

"Legat de miliardul acela, așa cum este propunerea de cartă în momentul acesta, pentru 3 ani nu se pune problema ca România să plătească. Deci țările care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani și după aceea mai vedem", a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus, legat de acest subiect, că pentru moment analiza este la Ministerul Afacerilor Externe, minister, responsabil de tratatele internaționale pe care România le-a semnat.

Şi premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că România va analiza împreună cu ţările europene în ceea ce priveşte aderarea la "Consiliul pentru Pace". În privinţa taxei de un miliard de dolari, premierul a precizat că ţara noastră are posibilitatea să aloce această sumă, însă trebuie justificat interesul naţional.

nicusor dan donald trump consiliul pentru pace
