Președintele Trump a declarat pentru Axios într-un scurt interviu telefonic miercuri că războiul cu Iranul se va încheia "în curând" deoarece "practic nu a mai rămas nimic de atacat”.

Donald Trump susţine că "nu a mai rămas nimic de atacat" în Iran - Profimedia

"A mai rămas puţin... Oricând o să vreau să se termine, se va termina", a spus Trump în timpul apelului de cinci minute cu Axios.

Chiar dacă Trump semnalează public că operațiunea sa și-a atins în mare măsură obiectivele, oficialii americani și israelieni spun că nu a existat nicio directivă internă cu privire la momentul în care luptele s-ar putea opri.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că războiul va continua "fără nicio limită de timp, atât timp cât este necesar, până când vom atinge toate obiectivele și vom câștiga decisiv campania".

Articolul continuă după reclamă

Oficialii israelieni și americani spun că se pregătesc pentru cel puțin încă două săptămâni de atacuri în Iran.

Marți, SUA au primit informații care sugerau că Iranul a început să plaseze mine în Strâmtoarea Hormuz - unul dintre cele mai critice puncte de blocare a aprovizionării cu petrol din lume.

Oficialii spun că nu este clar câte mine a desfășurat Iranul, dar evaluarea este că numărul este foarte mic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰