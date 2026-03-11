Marco Rubio, încălţat cu pantofi prea mari, făcuți cadou de Donald Trump: "Toți se tem să nu îi poarte"
Președintele SUA le-a făcut cadou unor apropiați, printre care vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și șeful Pentagonului Pete Hegseth, pantofi de 145 de dolari de la brandul Florsheim de care Donald Trump este obsedat pentru că sunt confortabili. Aparent, Rubio a primit un număr prea mare, cu toate acestea a fost surprins cu ei în picioare. "Toți se tem să nu îi poarte", a glumit o sursă de la Casa Albă. În altă ordine de idei, presa americană scrie că o echipă de donatori republicani ar fi spus la Mar-a-Lago că l-ar prefera pe Rubio drept succesorul lui Trump în 2028.
Pentru a încuraja loialitatea și unitatea în cercul său de apropiați, președintele SUA le-a oferit cadou unor membri ai administrației câte o pereche de pantofi de la brandul său preferat. Este vorba despre compania Florsheim, fondată în 1892 în Wisconsin, care vinde modele clasice Oxford și cu 59,90 dolari. Trump plătește personal pantofii și este atent cine îi poartă, relatează The Wall Street Journal.
Secretarul de stat Marco Rubio, vicepreședintele JD Vance și secretarul Apărării Pete Hegseth au primit fiecare câte o pereche de pantofi Florsheim în ultimele luni. Prezentatorul Fox News Sean Hannity, senatorul Lindsey Graham și un aliat influent al mișcării MAGA, Tucker Carlson, au primit și ei încălțările de 145 de dolari. În ianuarie, Rubio a fost fotografiat purtând pantofii, care păreau vizibil mai mari, scrie The Times.
Trump le "ghiceşte" mărimea la pantofi chiar în fața lor, apoi îi cere unui consilier să facă comanda. O săptămână mai târziu cutia ajunge la Casa Albă. Uneori Trump semnează personal cutia sau include un bilet de mulțumire.
Ca să se asigure că toți îi poartă, Trump obișnuiește să înceapă ședințele de cabinet întrebându-i dacă le plac "pantofii incredibili". "Toți băieții îi au", a spus un oficial de la Casa Albă. "Este amuzant pentru că tuturor le e teamă să nu îi poarte", a glumit o altă persoană. Un membru al cabinetului s-ar fi plâns chiar că a trebuit să renunțe la pantofii săi mai scumpi de la Louis Vuitton pentru brandul american mai ieftin.
În altă ordine de idei, Trump a început să-i compare constant pe Vance și Rubio pentru a vedea cine ar fi candidatul republican mai puternic la alegerile prezidențiale din 2028. Războiul împotriva Iranului pare să-l promoveze pe Rubio în cursă.
Liderul de la Casa Albă a început să îi întrebe pe donatori și apropiați pe cine preferă, iar uneori face chiar "sondaje informale" la întâlniri. La o întâlnire din 28 februarie cu cel puțin 25 de donatori, la Mar-a-Lago, majoritatea ar fi spus că l-ar prefera pe Rubio, relatează NBC News, citând o sursă anonimă. O altă sursă ar fi spus că Rubio și Vance ar fi fost, de fapt, la egalitate.
Nu înseamnă neapărat că Rubio este noul favorit în fața vicepreședintelui JD Vance pentru 2028. Potrivit unui sondaj NBC News publicat săptămâna trecută, 77% dintre alegătorii republicani au o opinie pozitivă despre Vance, comparativ cu 66% pentru Rubio.
În ultima perioadă, Trump l-a lăudat tot mai des pe secretarul de stat, atât în public, cât și în privat, unde a spus că ar avea șanse reale să câștige alegerile, scrie WSJ. JD Vance, care reprezintă linia MAGA mai populistă și mai anti-războaie externe, este favorit în sondaje și are sprijinul unor figuri influente din mișcare, precum Tucker Carlson și Donald Trump Jr.
