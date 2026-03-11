Marco Rubio, încălţat cu pantofi prea mari, făcuți cadou de Donald Trump: "Toți se tem să nu îi poarte"

Președintele Trump și liderii administrației sale la Davos, ianuarie 2026 Getty Images

Trump le "ghiceşte" mărimea la pantofi chiar în fața lor, apoi îi cere unui consilier să facă comanda. O săptămână mai târziu cutia ajunge la Casa Albă. Uneori Trump semnează personal cutia sau include un bilet de mulțumire.

Ca să se asigure că toți îi poartă, Trump obișnuiește să înceapă ședințele de cabinet întrebându-i dacă le plac "pantofii incredibili". "Toți băieții îi au", a spus un oficial de la Casa Albă. "Este amuzant pentru că tuturor le e teamă să nu îi poarte", a glumit o altă persoană. Un membru al cabinetului s-ar fi plâns chiar că a trebuit să renunțe la pantofii săi mai scumpi de la Louis Vuitton pentru brandul american mai ieftin.

În altă ordine de idei, Trump a început să-i compare constant pe Vance și Rubio pentru a vedea cine ar fi candidatul republican mai puternic la alegerile prezidențiale din 2028. Războiul împotriva Iranului pare să-l promoveze pe Rubio în cursă.