Preşedintele american Donald Trump a declarat că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Donald Trump susţine că premierul Narendra Modi i-a promis că India nu va mai cumpăra petrol din Rusia - Profimedia

"Am fost nemulțumit că India cumpără petrol, iar el m-a asigurat astăzi că nu va mai cumpăra petrol din Rusia. Acesta este un mare pas înainte. Acum trebuie să conving China să facă același lucru", a declarat Donald Trump în Biroul Oval, ca răspuns la o întrebare din partea presei.

Președintele american a precizat că asta nu se poate face imediat. Este un proces care durează puțin, dar se va termina în curând. India nu a confirmat deocamdată.

Prim-ministrul indian s-a întâlnit sâmbăta trecută cu noul ambasador al Statelor Unite, Sergio Gor, un apropiat al lui Donald Trump, la câteva ore după sosirea sa la New Delhi.

Pe 27 august, președintele american a impus taxe vamale de 50% la exporturile indiene, în represalii la achizițiile de petrol rusesc de către New Delhi, despre care crede că alimentează războiul lui Vladimir Putin în Ucraina.

Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al Indiei. Afirmațiile președintelui american vin în contextul în care urmează să-l primească vineri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Aceasta va fi a treia vizită a președintelui ucrainean la Washington de la revenirea la putere a lui Donald Trump.

Ucraina este ținta unor noi valuri de bombardamente rusești asupra infrastructurii sale energetice.

Trump a declarat duminică că l-ar putea amenința pe Vladimir Putin că va livra Kievului rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune, dacă Moscova nu acceptă să pună capăt războiului declanșat de invazia rusă a Ucrainei în 2022.

Întrebat miercuri, liderul de la Casa Albă a subliniat că președintele ucrainean dorește "să trecă la ofensivă" și că intenționează "să ia o decizie în această privință".

