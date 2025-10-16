Antena Meniu Search
Donald Trump susţine că Ucraina intenționează să lanseze o ofensivă împotriva Rusiei

Președintele american Donald Trump a declarat că Ucraina ar dori să treacă la ofensivă pe câmpul de luptă împotriva Rusiei. El a făcut această declarație pe 15 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă alături de directorul FBI, Kash Patel, la Casa Albă.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 09:45
Donald Trump a precizat că, în curând, va purta o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre război. După cum se știe, întâlnirea este așteptată vineri, 17 octombrie, scrie "European Pravda".

"Ei vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în acest sens, dar ei ar dori să înceapă o ofensivă. Va trebui să luăm o decizie", a declarat președintele american.

Trebuie menționat că Zelenski a afirmat anterior că "se pregătește în detaliu" pentru întâlnirea cu președintele SUA și că discută aceste detalii cu instituțiile de profil.

Potrivit presei, subiectul privind o posibilă furnizare de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina va fi unul dintre punctele cheie ale întâlnirii dintre Zelenski și Trump.

rusia ucraina trump ofensiva
