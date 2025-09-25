Donald Tusk a dezvăluit ce se ascunde în spatele declarației lui Trump că Ucraina poate câştiga războiul

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk a dezvăluit ce se ascunde în spatele declarației lui Trump privind șansele Ucrainei de a-și recupera teritoriile. Şeful guvernului de la Varsovia a îndemnat la o lectură mai atentă "printre rânduri" şi a subliniat că mulți nu au observat adevărul incomod.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror "iluzii" cu privire la poziţia lui Donald Trump faţă de Ucraina, după ce preşedintele SUA a afirmat - într-o schimbare bruscă de discurs - că el crede că Kievul şi-ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Comentariile lui Donald Trump de marţi au produs pe de o parte uşurare, dar pe de altă parte suspiciuni că liderul de la Casa Albă este gata să lase Europa mai mult pe cont propriu în ceea ce priveşte sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei ruse.

"Preşedintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea să-şi recupereze întregul teritoriu. În spatele acestui optimism surprinzător se ascunde promisiunea unei implicări reduse a Statelor Unite şi a unui transfer al responsabilităţii către Europa pentru încheierea războiului. Mai bine adevărul decât iluzii", a scris Tusk joi pe platforma de socializare X.

Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a calificat miercuri drept "grozave" remarcile lui Donald Trump. Nawrocki şi Tusk sunt de acord asupra necesităţii de a ajuta Ucraina să contracareze invazia rusă. Dar Nawrocki acordă prioritate relaţiilor cu Casa Albă şi consideră că UE nu ar trebui să se implice în domeniul apărării, în timp ce Donald Tusk consideră că blocul comunitar ar trebui să joace un rol alături de NATO şi SUA, notează Reuters.

