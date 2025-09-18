Spectacol regal la Castelul Windsor în onoarea lui Donald Trump. Preşedintele american şi soţia lui au petrecut o seară de vis în compania Regelui Charles. Preparatele inspirate din gastronomia franţuzească au fost amestecate cu laudele monarhului. La rândul său, liderul de la Casa Albă a vorbit la superlativ de relaţia istorică dintre cele două naţiuni.

"Două note din același acord". Mesajul lui Trump la dineul oferit de Regele Charles

Pe imnul britanic, Donald Trump şi Regele Charles au intrat în grandioasa sală St. George din Castelul Windsor. I-au urmat, Prima Doamnă a Statelor Unite şi Regina Camilla, alături de restul familiei regale şi invitaţi. Monarhul britanic i-a mulţumit preşedintelui american pentru încheierea mai multor conflicte globale şi i-a sugerat că cel din Ucraina poate fi următorul.

"În două războaie mondiale, am luptat împreună pentru a învinge forțele tiraniei. Astăzi, când tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei", a spus Regele Charles.

Cu Regele în stânga şi cu Prinţesa Kate în dreapta, Trump a părut impresionat de solemnitatea momentului.

Articolul continuă după reclamă

"Este cu adevărat unul dintre cele mai mari privilegii din viața mea. Suntem ca două note din același acord sau două versuri din aceeași poezie", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Lucru puţin obişnuit pentru el, preşedintele s-a ferit de declaraţii politice şi a preferat, în schimb, laude pentru familia regală.

"Majestatea Sa a crescut un fiu remarcabil. Melania și cu mine suntem încântaţi să-l vizităm din nou pe Prințul William și să o vedem pe Alteța Sa Regală Prințesa Catherine atât de radiantă și atât de sănătoasă", a declarat Trump.

Melania Trump și Kate Middleton, apariții spectaculoase la evenimentul regal

Şi, în timp ce Trump s-a remarcat prin discurs, soţia lui, Melania, a atras privirile cu ţinuta. Prima Doamnă a purtat o rochie galbenă cu umerii goi la care a asortat o curea roz, creaţii ale casei Carolina Herrera. Kate Middleton a ales o rochie din mătase semnată de designerul britanic Phillipa Lepley, împreună cu diadema favorită a Prinţesei Diana şi o pereche de cercei care a aparținut Reginei Elisabeta a II-a.

Pe lângă membri ai familiei regale şi oficiali americani, la masă au fost invitaţi şi giganţi din domeniul tehnologiei precum şefii de la Apple şi Google, directorul Băncii America sau miliardarul Rupert Murdoch.

"Am stat la coadă și am strâns mâna la vreo 150 de persoane. Regele cunoștea fiecare persoană și fiecare companie, iar unele dintre ele aveau nume rele, cum ar fi XYZ-Q3", a mai spus Donald Trump.

Regele Charles a stârnit şi el râsete când a spus că şi-a dat seama de ce Trump merge aşa des în Regatul Unit.

"Înțeleg că solul britanic este perfect pentru terenuri de golf splendide", a spus Charles.

160 de invitați, un meniu sofisticat și decor floral de pe domeniul regal

Cei 160 de invitaţi au fost serviţi cu salată de ou de prepeliță, ruladă de pui organic din Norfolk învelită în dovlecei şi înghețată de vanilie cu sorbet de zmeură. Special pentru această ocazie, barmanii au creat un cocktail denumit "Transatlantic Whisky Sour". Pe masă au stat 139 de lumânări şi flori culese de pe domeniul Windsor. Pentru ca totul să meargă şnur, Charles şi Camilla au inspectat sala înaintea dineului.

În acelaşi timp, 5.000 de oameni protestau la Londra faţă de prezenţa lui Donald Trump pe tărâm britanic.

Guvernul britanic susţine însă că vizita de stat aduce numai beneficii Marii Britanii. Companiile americane vor investi 350 de miliarde de dolari în economia locală şi vor aduce peste 7.000 de locuri de muncă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰