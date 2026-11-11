Dr. Dre, unul dintre cei mai influenți producători din istoria hip-hopului, a anunțat că intenționează să ia o pauză de la muzică pentru prima dată după mai bine de patru decenii.

Dr. Dre se retrage din muzică, după peste 40 de ani de carieră: "Voi pleca, mă voi deconecta complet" - Profimedia

Anunțul a fost făcut în primul episod al podcastului „Listen & Laugh”, prezentat de rapperul Ice Cube și actorul de comedie Mike Epps, relatează Rolling Stone Canada. Dr. Dre a explicat că, după 41 de ani petrecuți aproape fără întrerupere în studiourile de înregistrări, simte nevoia unei schimbări. „Pentru prima dată în întreaga mea carieră de adult, voi lua o pauză. Voi pleca, mă voi deconecta complet pentru un an sau doi, apoi mă voi întoarce”, a declarat artistul.

Producătorul nu intenționează să renunțe imediat la activitatea muzicală

Mai întâi, vrea să finalizeze două proiecte aflate deja în lucru. Unul dintre acestea este realizat împreună cu Marqus Clae, un rapper din Houston. Dre nu a oferit detalii despre celălalt proiect și nici nu a anunțat o dată exactă pentru începerea pauzei. Decizia nu reprezintă o retragere definitivă din muzică. Artistul spune că își dorește doar o perioadă în care să nu mai fie preocupat permanent de următoarea piesă sau de următorul album.

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De-a lungul carierei, muzica a devenit o parte atât de importantă a vieții sale încât aproape orice experiență cotidiană se poate transforma într-o sursă de inspirație. Dre a povestit că inclusiv vitrinele magazinelor sau mesajele de pe autocolantele mașinilor îi pot sugera idei pentru noi producții. Chiar și atunci când nu lucrează efectiv în studio, mintea sa continuă să caute sunete, ritmuri și concepte muzicale.

Artistul a mărturisit că vrea să afle dacă există o altă activitate care să îi ofere aceeași satisfacție pe care a simțit-o atunci când a descoperit muzica. „Sunt extrem de entuziasmat să descopăr omul care voi deveni”, a spus Dr. Dre în timpul conversației. Producătorul nu a precizat ce intenționează să facă în perioada de pauză. A vorbit însă despre dorința de a experimenta lucruri noi, fără presiunea de a transforma fiecare idee într-un proiect muzical. Planul său vine după o carieră în care a alternat succesul ca artist cu activitatea de producător și antreprenor.

Dr. Dre a făcut o dezvăluire despre dimensiunea arhivei sale muzicale

Faimosul producător estimează că publicul a ascultat doar aproximativ 20% din materialele pe care le-a înregistrat începând din 1985. Restul reprezintă piese, experimente și sesiuni de studio care nu au fost lansate oficial. Afirmația sugerează că artistul păstrează o cantitate considerabilă de muzică nepublicată, însă nu a anunțat dacă intenționează să o lanseze în viitor. Ultimul său album solo de studio, „Compton”, a apărut în 2015.

Dr. Dre, pe numele său real Andre Young, și-a început activitatea muzicală în anii 1980 și a devenit cunoscut ca membru al grupului N.W.A., alături de Ice Cube și Eazy-E. Ulterior, albumul său solo „The Chronic”, lansat în 1992, a contribuit la popularizarea sunetului G-funk și la transformarea hip-hopului de pe Coasta de Vest într-un fenomen internațional.

A avut un rol decisiv și în carierele unor artiști precum Snoop Dogg, Eminem și 50 Cent. În afara muzicii, Dr. Dre a dezvoltat marca de echipamente audio Beats, cumpărată de Apple în 2014, într-o tranzacție evaluată la aproximativ trei miliarde de dolari. În prezent, producătorul spune că mai are două proiecte de încheiat înainte să se îndepărteze de studioul de înregistrări. El nu a anunțat o dată a revenirii, dar a precizat că intenția sa este să se întoarcă la muzică după pauza de unul sau doi ani.