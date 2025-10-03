Vladimir Putin acuză NATO că a declarat război ţării sale şi ameninţă Europa dacă va continua să se înarmeze. A făcut toate aceste declaraţii la forumul de la Valdai. Preşedintele rus a glumit pe tema dronelor care survolează spaţiul aerian al mai multor state ale Alianţei. Coincidenţă sau nu, 15 drone au fost văzute deasupra unei baze militare din Belgia. Şi în Germania, aproape 20 de zboruri au fost anulate în Munchen, după ce mai multe aparate fără pilot au survolat perimetrul aeroportului.

Reacţia tăioasă a lui Vladimir Putin a fost făcută chiar în ultima zi a summitului liderilor europeni de la Copenhaga, unde au fost puse la punct planuri despre cum să se apere NATO de ameninţarea rusă.

"Elitele conducătoare ale Europei continuă să încurajeze această isterie, că războiul cu Rusia este chiar la uşa lor. Repetă această prostie, această mantră la nesfârşit. [...] Ce fel de oameni sunt aceştia? Fie sunt incredibil de incompentenţi" a declarat preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Ce state europene se află pe lista neagră a Rusiei

Articolul continuă după reclamă

Pe lista neagră a Rusiei sunt toate statele europene care au trimis ajutor militar Ucrainei sau au accesat programul SAFE de 150 de miliarde de euro pentru înarmare. Printre ele, şi România, care va primi aproape 17 miliarde de euro pe care să-i cheltuie pentru sisteme şi infrastructură militară.

"Monitorizăm îndeaproape militarizarea Europei. Sunt doar vorbe sau este timpul să luăm măsuri? […] Toate țările NATO sunt în război cu noi […] Răspunsul la aceste amenințări, ca să mă exprim blând, va fi foarte convingător" a mai spus Vladimir Putin.

Serviciile de informaţii occidentale avertizeazi că Rusia ar putea lansa un război împotriva Europei în cel mult 4 ani. Moscova cheltuieşte aproape 150 de miliarde de dolari pentru apărare, 7% din PIB, iar echipamentele fabricate nu ajung pe frontul din Ucraina, ci în bazele militare la graniţa de nord a NATO.

"Războiul s-a întors pe continentul nostru. […] Începe o nouă eră, o nouă epocă. Una care îi va determina și pe europeni să facă o alegere. Să devină în sfârșit, pentru prima dată, o putere militară" a spus preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

Putin glumeşte pe seama dronelor. Câteva ore mai târziu, mai multe drone survolează Europa

Preşedintele rus a vorbit pentru prima dată despre dronele şi avioanele care au survolat ţările europene, printre care şi România. A negat că erau ale Moscovei şi a glumit pe tema problemei de securitate.

Reporter: Vladimir Vladimirovici, de ce trimiteți atât de multe drone în Danemarca?

Putin: Nu o voi mai face.

Reporter: Nu o mai faceți!

Putin: Nu o voi mai face, în Franța, Danemarca, Copenhaga, Lisabona, oriunde ar putea ajunge.

La doar câteva ore distanţă însă, 15 drone neidentificate au survolat o bază militară din estul Belgiei. Şi aeroportul din Munchen a fost închis temporar din aceeaşi cauză, 17 zboruri au fost anulate şi alte 15 au fost redirecţionate către Stuttgart sau Frankfurt. Peste 3.000 de călători au fost afectaţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰