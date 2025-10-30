După ce a făcut prăpăd în Jamaica, uraganul Melissa face ravagii în Bahamas şi Cuba: "A fost un iad"

Uraganul Melissa a lăsat în urmă pagube de miliarde de dolari şi 30 morţi în Caraibe, iar acum face prăpăd în Bahamas. Insula Jamaica a fost declarată zonă sinistrată, după ce rafalele de vânt de aproape 300 de kilometri pe oră au distrus clădiri şi au pus la pământ copaci şi stâlpi de electricitate. În Cuba, aproape un milion de oameni au fost evacuaţi înaintea ca şuvoaiele să inunde mai multe regiuni de coastă.

Sunt imagini care arată nivelului dezastrului în sud-vestul insulei Jamaica. Oraşul Black River, un centru turistic extrem de popular, este practic de nerecunoscut. Rafalele de vânt au smuls acoperişurile a zeci de case. Mii de copaci şi de stâlpi de electricitate au fost puşi la pământ, iar şuvoaiele de apă au măturat totul în cale.

Furtuna a ocolit capitala, dar a lăsat dezastru în zonele de coastă. Cel puţin cinci spitale au fost avariate. Imagini dramatice au apărut şi cu operaţiunile de salvare - pompierii au reuşit să scoată şapte persoane dintr-o casă inundată, în plină furtună. 77% dintre locuinţe au rămas fără curent electric.

"A existat o distrugere uriaşă, fără precedent a infrastructurii, a proprietăților, drumurilor, rețelelor și conectivității. Avem oameni care trăiesc în adăposturi în toată țara. În acest moment, ceea ce observăm din evaluările preliminare este o țară devastată la un nivel nemaivăzut până acum", a declarat Dennis Zulu, coordonator ONU.

Articolul continuă după reclamă

Astăzi, trei aeroporturi din ţară se vor redeschide pentru pentru zborurile umanitare. După ce a devastat Jamaica, Melisa a năvălit peste Cuba. Preventiv, autorităţile au întrerupt curentul electric în aproape tot estul Cubei și le-au cerut locuitorilor să se adăpostească în capitala provinciei, Santiago.

În acest timp, oraşele de pe coastă au fost inundate. 2.500 de oameni au fost trimişi să repare liniile de electricitate în zonele afectate. Furtuna a lovit insula în unul dintre cele mai grele momente ale ei. Cubă suferă din cauza lipsei de alimente, combustibil şi medicamente, lucru care a provocat o migraţie record de pe insulă.

Vijelia face acum ravagii în Bahamas. "Ne aflăm aici, pe aeroportul internațional, unde primim evacuații din sudul Bahamasului. Aceștia sosesc cu diferite zboruri", a declarat Alex Storr, președintele executiv al Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor. Statele Unite, Marea Britanie şi ONU au anunţat că vor trimite ajutoare ţărilor afectate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰