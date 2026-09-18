Misterul averii dispărute a unui moştenitor Hermes. Un acord secret semnat cu Louis Vuitton reaprinde războiul

Un acord secret semnat în 2002 de gigantul francez LVMH reaprinde disputa privind averea dispărută a lui Nicolas Puech, unul dintre moştenitorii Hermes. Documente juridice analizate de Reuters arată că LVMH convenise să cumpere acţiunile acestuia, deşi compania a susţinut recent că nu a intenţionat niciodată să-i achiziţioneze participaţia.

Într-un document depus în instanţă în luna iunie, LVMH a respins categoric ideea că ar fi încercat vreodată să cumpere acţiunile lui Nicolas Puech, moştenitor al familiei fondatoare Hermes.

"Grupul nu a avut niciodată în vedere achiziţionarea participaţiei lui Nicolas Puech, cu atât mai puţin împotriva voinţei sale", a transmis LVMH în documentul depus ca răspuns la procesul intentat anul trecut de Puech în Franţa.

Documentele analizate de Reuters arată însă că LVMH a semnat în 2002 un acord pentru cumpărarea acţiunilor moştenitorului. Înţelegerea fusese pregătită împreună cu Eric Freymond, consilierul financiar al lui Puech, care a murit anul trecut.

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În plus, LVMH şi holdingul familiei preşedintelui grupului ar fi plătit firmei lui Freymond cel puţin 20 de milioane de dolari sub formă de comisioane şi onorarii între 2001 şi 2009, perioadă în care acesta a ajutat LVMH să construiască în secret o participaţie importantă la Hermes.

Rivalitatea dintre LVMH şi Hermes durează de un sfert de secol

Noile informaţii reprezintă un nou episod într-o rivalitate corporativă care durează de aproximativ 25 de ani.

LVMH a început să acumuleze discret acţiuni Hermes, iar în octombrie 2010 Bernard Arnault a surprins investitorii când a anunţat că grupul deţinea 17% din compania rivală. Hermes a descris atunci mişcarea drept o tentativă de preluare ostilă.

Grupul a ajuns ulterior să controleze până la 23% din Hermes, înainte ca cele două companii să încheie un armistiţiu în 2014, când grupul a acceptat să renunţe la participaţie.

Bernard Arnault şi-a construit imperiul din industria luxului printr-o serie de achiziţii, începând cu Christian Dior, înainte de a prelua controlul LVMH la sfârşitul anilor '80. Astăzi, grupul deţine peste 75 de mărci.

Hermes, controlată în mare parte de membrii familiei fondatoare, a devenit la rândul său una dintre cele mai valoroase companii listate din Franţa, inclusiv datorită succesului genţilor Birkin şi Kelly.

Nicolas Puech spune că a descoperit abia în 2022 că acţiunile sale dispăruseră

Puech susţine că a aflat abia în 2022, după ce a rupt relaţia cu administratorul averii sale, că acţiunile pe care le deţinea la Hermes dispăruseră.

Anul trecut, el a deschis un proces prin care solicită despăgubiri de 14 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 16 miliarde de dolari, de la persoanele sau entităţile care ar putea fi găsite vinovate în ancheta penală paralelă.

Procesul îi menţionează printre pârâţi pe LVMH şi pe Bernard Arnault, precum şi mai multe companii asociate cu Freymond. La preţurile actuale ale acţiunilor, participaţia de 6% deţinută cândva de Puech ar valora aproximativ 10 miliarde de dolari.

LVMH a susţinut în instanţă că achiziţionarea acţiunilor lui Puech nu ar fi avut sens, întrucât strategia companiei ar fi fost să-l convingă pe moştenitor să se alăture unui grup de acţionari prin care să influenţeze Hermes.

Documentele obţinute de sursa citată indică însă existenţa acordului din 2002 pentru cumpărarea acţiunilor sale.

Un purtător de cuvânt LVMH a refuzat să comenteze acordul sau plăţile către Freymond. Nicolas Puech a refuzat, de asemenea, să comenteze, invocând ancheta penală în curs, iar Hermes nu a făcut declaraţii.

Fostul administrator al averii a murit în timp ce era anchetat

Eric Freymond a murit în iulie 2025, după ce a fost lovit de un tren în Elveţia, în timp ce procurorii francezi investigau dacă acesta şi-ar fi însuşit acţiunile lui Puech.

Procurorii locali din Berna au investigat moartea şi au concluzionat că a fost vorba despre o sinucidere. Freymond negase orice faptă ilegală înainte de moarte.

Ce s-a întâmplat exact cu acţiunile lui Nicolas Puech şi cu eventualii bani plătiţi pentru ele rămâne neclar.

LVMH nu a precizat niciodată dacă a cumpărat acţiuni Hermes care îi aparţineau lui Puech. În documentul depus în instanţă în iunie, compania a recunoscut că a colaborat cu Freymond pentru acumularea de acţiuni Hermes, dar a susţinut că eventuala cumpărare a acţiunilor lui Puech ar fi fost neintenţionată.

Procurorii investighează traseul acţiunilor dispărute

În luna mai, procurorii au declarat pentru Reuters că investighează dacă avocatul elveţian Alexandre Montavon "a participat la însuşirea acţiunilor Hermes ale lui Nicolas Puech în beneficiul LVMH".

Până în prezent, procurorii nu au formulat acuzaţii penale împotriva lui Montavon.

Potrivit unei transcrieri a declaraţiei sale, Montavon le-a spus procurorilor francezi că a consiliat LVMH în legătură cu acordul din 2002. În aceeaşi perioadă, lucra îndeaproape şi cu Freymond şi făcea parte din consiliul de administraţie al companiei acestuia de administrare a averilor.

Acordul negociat cu Freymond prevedea ca LVMH să cumpere milioane de acţiuni Hermes de la Puech şi alţi moştenitori ai familiei, a declarat Montavon.

Avocatul lui Montavon a precizat că acesta respinge orice acuzaţie şi că nu fusese informat "la momentul faptelor" că LVMH ar fi cumpărat acţiuni care îi aparţineau lui Puech.

LVMH a plătit milioane de euro firmei lui Freymond

Detalii despre relaţia financiară dintre LVMH şi Freymond au apărut într-un proces deschis în Elveţia în 2016 de administratorul averii.

Freymond susţinea că LVMH nu îl remunerase corespunzător pentru serviciile oferite în procesul de cumpărare a acţiunilor Hermes. Litigiul s-a încheiat în 2019, când LVMH a acceptat să-i plătească 10 milioane de euro.

În documentele din acel proces, LVMH a explicat că plăţile făcute către Freymond aveau rolul de a menţine relaţia cu acesta şi de a-l împiedica să faciliteze transferul acţiunilor Hermes către alţi competitori.

După moartea lui Freymond, directorul general Hermes, Axel Dumas, a declarat că era convins de mult timp că Nicolas Puech nu mai deţinea acţiunile.

"Aştept rezultatul anchetei penale", a spus Axel Dumas. "Dar nu cred că aceste acţiuni mai pot fi recuperate."

Acordul secret din 2002 urma să aducă LVMH acţiuni Hermes

Relaţia dintre Freymond şi LVMH a început în 2001, după ce Montavon l-a prezentat lui Pierre Gode, unul dintre cei mai importanţi colaboratori şi strategi ai lui Bernard Arnault. Freymond susţinea că avea legături cu acţionari din familia Hermes interesaţi să îşi vândă titlurile, fără să dezvăluie însă identitatea acestora.

Montavon a declarat că Freymond propusese crearea unui mecanism prin care conturile lui Puech să fie folosite ca intermediar pentru acţiunile Hermes deţinute de alte persoane. Scopul ar fi fost ascunderea identităţii adevăratului cumpărător, LVMH, deoarece unii moştenitori Hermes ar fi putut refuza să vândă unei companii rivale.

"Domnul Freymond ne-a sugerat să facem aceste tranzacţii prin domnul Puech, finanţate de LVMH, şi asta s-a făcut", a declarat Alexandre Montavon.

La 12 noiembrie 2002, Pierre Gode şi Eric Freymond au semnat acordul prin care LVMH urma să cumpere alte milioane de acţiuni Hermes de la Puech şi alţi moştenitori. Achiziţiile urmau să înceapă după plecarea directorului general de atunci al Hermes, Jean-Louis Dumas, care s-a retras în 2006.

LVMH a susţinut ulterior că acordul a fost suspendat până la clarificarea dreptului lui Freymond de a acţiona în numele lui Puech şi că nu a putut verifica "adevăratele intenţii" ale moştenitorului privind acţiunile sale.

Compania a mai precizat că nu i-a cerut niciodată lui Freymond să pună în aplicare acordul şi că documentul a fost distrus la sfârşitul anului 2010, acelaşi an în care LVMH şi-a dezvăluit participaţia importantă la Hermes.

Montavon a declarat că "absolut niciodată" nu l-a întrebat direct pe Puech despre acordul din 2002. Întrebat de procurori de ce nu a verificat direct dacă acesta dorea să-şi vândă acţiunile, avocatul a răspuns că Puech "avea un reprezentant", pe Freymond, "căruia îi acordase toate puterile".