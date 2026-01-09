Moralitatea proprie, mai presus de legile internaţionale. Este declaraţia şocantă cu care Donald Trump aruncă în aer regulile diplomaţiei şi ordinea mondială. Liderul de la Casa Albă sugerează că este pregătit să piardă aliaţi din NATO pentru a obţine Groenlanda şi avertizează că armata sa ar putea lansa atacuri terestre şi în alte state considerate fiefuri ale traficanţilor de droguri, precum Mexic.

Acuzat în repetate rânduri de politicieni americani şi lideri din toată lumea că a încălcat legile internaţionale când l-a capturat pe Nicolas Maduro, Donald Trump a răsturnat masa de şah geopolitic într-un amplu interviu pentru New York Times. Transmite că va face orice vrea el.

Reporter: Vedeţi vreun control asupra puterii dumneavoastră pe scena internaţională? E ceva ce v-ar putea opri?

Donald Trump: Da, e un singur lucru: moralitatea mea, mintea mea. E singurul lucru care mă poate opri.

Articolul continuă după reclamă

Declaraţiile uluitoare continuă. Trump consideră anexarea Groenlandei mai preţioasă pentru el decât relaţiile cu orice aliat NATO.

Reporter: În baza înţelegerii din 1951, Statele Unite pot redeschide bazele militare oricând, pot trimite câte trupe vor, însă dumneavoastră nu aţi făcut asta. Cum aşa?

Donald Trump: Pentru că vreau să o fac cum trebuie.

Reporter: "Cum trebuie" înseamnă că vreţi să o deţineţi (n.r. – insula)?

Donald Trump: Da, pentru mine, e important să o deţin. Este o nevoie psihologică pentru succes.

Cum vor americanii să "cumpere" Groenlanda

Surse citate de Reuters spun că americanii au în plan să le ofere celor 57.000 de locuitori ai Groenlandei până la 100 de mii de dolari de persoană pentru a sprijini independenţa faţă de Danemarca.

"Legea internaţională este foarte clară şi trebuie să o respectăm. Este singurul lucru care protejează ţările mai mici", a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Kaja Kallas.

"Sfatul meu pentru liderii europeni şi oricine altcineva este să-l ia foarte în serios pe preşedintele Statelor Unite", a spus vicepreşedintele SUA, JD Vance.

Iar Groenlanda nu e singurul teritoriu pe care Trump vrea să-l controleze. Spune că soarta regimului din Cuba atârnă de un fir de aţă sau că foarte curând armata americană ar putea lovi ţinte din Mexic.

"O să începem să lovim punctele cartelurilor de pe teren, cartelurile conduc Mexicul. E foarte trist să privim şi să vedem ce s-a întâmplat cu acea ţară", a spus Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Şi alţi lideri se tem de ce ar mai putea face Trump

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, recunoaşte că s-a temut că va fi capturat la fel ca Nicolas Maduro.

"Nu trebuie să lăsăm garda jos. Încă trebuie să discutăm cu Casa Albă", a spus preşedintele Columbiei, Gustavo Petro.

Senatul american încearcă să pună şi el frână avântului războinic al administraţiei Trump şi a aprobat o rezoluţie care îi limitează puterile militare în Venezuela.

"O să câştigăm petrol în valoare de miliarde şi miliarde de dolari. O să câştigăm sute de miliarde, mii de miliarde", a mai spus Donald Trump.

Papa Leon, primul pontif american, a criticat incursiunile militare ale lui Trump.

"Războiul este din nou la modă, iar dorinţa pentru război se răspândeşte", a punctat Papa Leon.

Armata americană a anunţat azi că a capturat un al treilea petrolier. Este vorba de nava Olina, care plecase din Venezuela şi încerca să fugă de blocada impusă de americani. Operaţiunea ca-n filme a avut loc în sudul Mării Caraibilor. Trupele speciale au coborât la bord din elicoptere şi i-au luat prizonieri pe toţi cei de la bord.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰