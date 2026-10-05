Elevii care se bazează pe AI-ul Google au început să ia note mai mici: "Am început să gândesc tot mai greu"

Inteligența artificială a ajuns atât de ușor la îndemâna elevilor, încât pentru mulți a devenit soluția rapidă pentru rezolvarea temelor. Profesorii și părinții spun însă că această scurtătură are un preț: copiii ajung să depindă de răspunsurile generate de AI, își pierd capacitatea de a rezolva singuri probleme și, în unele cazuri, ajung chiar să se raporteze la chatboți ca la niște prieteni sau persoane de încredere.

În fața unei ecuații de gradul al doilea, Richard Scott nu a rezistat tentației. Elevul de clasa a VIII-a din Pennsylvania a descoperit că nu avea nevoie să se chinuie prea mult. Pe laptopul primit de la școală, bara de căutare Google îi putea da răspunsul aproape imediat.

A început să bage acolo întrebările de algebră și să treacă mai departe. La început, părea o metodă bună de a termina mai repede temele. Apoi a început să folosească AI-ul și la alte materii. Avea nevoie să identifice părțile unui vulcan? Întreba Google. Trebuia să scrie un eseu despre Edgar Allan Poe? Tot Google.

Până la sfârșitul anului școlar, notele lui au început să scadă. Matematica a avut cel mai mult de suferit, deși până atunci fusese una dintre materiile la care se descurca bine. "Am început să gândesc tot mai greu", spune adolescentul, care acum are 15 ani. "Când eram la un test și nu puteam folosi AI-ul, îmi era greu să gândesc".

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Google, poarta de intrare a AI-ului în școli

Nicio companie de tehnologie nu a fost mai agresivă decât Google în introducerea instrumentelor AI în școli. Compania era deja prezentă masiv în sălile de clasă din Statele Unite prin laptopurile Chromebook și prin parteneriatele cu școlile. Astfel, AI-ul a avut o cale foarte ușoară de a ajunge direct la elevi.

Iar odată ajuns acolo, pentru unii copii a devenit foarte ușor să se bazeze pe el. Asta reiese din interviurile realizate cu peste 60 de profesori, oficiali din educație, părinți, copii și specialiști în sănătate mintală. Aceștia descriu elevi care au ajuns să depindă de AI nu doar pentru teme și proiecte, ci și pentru validare și sprijin emoțional.

Chiar cercetătorii Google au avertizat că tehnologia poate fi mai riscantă pentru copii. Aceștia pot avea dificultăți în a face diferența dintre o conversație cu un chatbot și una cu un om, iar folosirea excesivă a AI-ului poate afecta atât dezvoltarea cognitivă, cât și pe cea emoțională.

Mikel Rodriguez, fost cercetător Google, care a plecat din companie anul trecut, spune că această situație este, practic, un experiment uriaș. "Facem acest experiment pe o întreagă generație în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă, fără un grup de control", spune el.

Rodriguez afirmă că, în interiorul companiei, existau inclusiv îngrijorări legate de modul în care folosirea AI le-ar putea afecta propriile abilități de gândire.

Google susține, însă, că AI-ul poate avea și efecte pozitive atunci când este folosit alături de un profesor. O purtătoare de cuvânt a companiei spune că studiile arată că instrumentele AI, combinate cu predarea făcută de profesori, îi pot ajuta pe elevi să învețe mai eficient. "Profesorii din întreaga lume folosesc tehnologia noastră în fiecare zi pentru că rezolvă probleme reale din clasă și contribuie la îmbunătățirea rezultatelor la învățătură", a transmis compania.

Google mai spune că pune accent pe gândirea critică și că are măsuri speciale de protecție pentru utilizatorii sub 18 ani, inclusiv pentru a preveni dependența emoțională de AI.

Rezultatele la citire s-au prăbușit

Elevii folosesc AI-ul Google de pe Chromebookurile primite de la școală, dar nu se opresc aici. Profesorii și părinții spun că mulți dintre ei folosesc și alte chatboți, inclusiv ChatGPT.

În același timp, timpul petrecut în fața ecranelor le afectează atenția. Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), AI-ul, rețelele sociale și telefoanele inteligente au contribuit, alături de alți factori, la scăderea nivelului de citire și înțelegere a textelor în rândul elevilor din întreaga lume.

Rezultatele din testarea PISA din 2025 au ajuns la cel mai scăzut nivel mediu din ultimii 25 de ani. La evaluare au participat aproximativ 760.000 de adolescenți de 15 ani din 91 de țări.

În Statele Unite, scorul la citire a scăzut cu 14 puncte față de evaluarea anterioară, din 2022. PISA i-a întrebat pe elevi și cât de des folosesc AI și la ce îl folosesc. Cei care au spus că folosesc AI zilnic pentru sarcini școlare concrete, cum ar fi redactarea unor texte pentru teme, au obținut la științe un scor cu 20 de puncte mai mic decât cei care au spus că nu folosesc niciodată AI. Diferența este echivalentă cu aproximativ un an de școlarizare.

Există însă și o excepție. Elevii care foloseau AI zilnic pentru a învăța și care primiseră instruire despre cum să folosească aceste instrumente au avut rezultate puțin mai bune decât cei care nu foloseau deloc AI. OCDE atrage însă atenția că acești elevi tind să provină din familii mai înstărite.

"Am folosit AI tot anul"

Kaitlyn Ruano, profesoară de Istoria Artei în Miami, a văzut cu ochii ei ce se poate întâmpla atunci când AI-ul devine prea ușor de folosit. Districtul școlar le-a pus la dispoziția tuturor elevilor de liceu chatbotul Gemini. În iulie, când au venit rezultatele examenelor, profesoara a avut o surpriză neplăcută.

Mult mai mulți elevi decât se aștepta nu reușiseră să promoveze. Printre ei erau și copii care luaseră constant note bune la clasă. "Au venit la mine și mi-au spus: Doamnă, habar nu aveam ce era jumătate din materie, nu o să vă mint. Am folosit AI tot anul", povestește Ruano.

Efort vs. "scurtături"

Hamsa Bastani, profesoară la Wharton School, Universitatea din Pennsylvania, spune că problema apare exact în momentul în care lucrurile devin mai dificile. Când o problemă cere mai mult timp și răbdare, elevul are practic de ales: stă să o rezolve sau cere răspunsul de la AI. "Există permanent alegerea între a face lucrul ușor și a face lucrul greu. Pentru copii, situația este și mai complicată", spune Bastani.

Google oferă servicii educaționale pentru peste 170 de milioane de elevi și profesori din întreaga lume și are atât instrumente AI gratuite, cât și unele contra cost. Gemini este prezentat elevilor drept "partenerul tău de studiu cu AI", scrie Wall Street Journal.

Pentru profesori, Google promovează ideea că AI-ul poate reduce volumul de muncă, poate încuraja învățarea activă și gândirea critică și îi poate ajuta să petreacă mai mult timp alături de elevi. Compania mai susține că aceste instrumente îi pot ajuta pe elevii care au dificultăți sau au nevoie de sprijin educațional suplimentar.

AI-ul Google, greu de oprit

Problema este că, în multe cazuri, AI-ul Google nu este chiar atât de ușor de scos din ecuație. Funcțiile AI Overviews și AI Mode ale Google Search sunt gratuite și nu pot fi dezactivate din sistemele administrative oferite școlilor partenere.

Elevii au acces și la instrumente Gemini care pot răspunde la întrebări pornind de la capturi de ecran sau imagini făcute cu camera. "Nu poți scăpa de Gemini în Google Classroom", spune Mark Racine, fost director în cadrul școlilor publice din Boston.

Google susține că își dezvoltă produsele împreună cu profesori și că acestea sunt construite special pentru mediul educațional. Compania spune și că le oferă profesorilor și administratorilor instrumente de control.

Gigantul tech vede de mult timp școlile ca pe un loc ideal pentru a-și transforma produsele în obișnuințe pentru următoarea generație. De mai bine de un deceniu, compania lucrează cu școli pentru a-și face produsele tot mai prezente în sălile de clasă din Statele Unite.

Google are, de asemenea, o rețea de peste 6.000 de profesori care participă la workshopuri dedicate produselor companiei și primesc insigne "Certified". Unii dintre ei organizează apoi cursuri pentru alți profesori și postează pe rețelele sociale despre produsele Google și folosirea AI-ului în școli.

Google spune că aceste programe sunt create pentru a-i ajuta pe profesori și pe liderii din educație să își dezvolte competențele și să regândească modul de predare. Compania susține că participanții nu primesc beneficii financiare sau reduceri la produse și că nu sunt obligați să folosească instrumentele Google.

New York a ajuns să limiteze AI-ul

În New York City, cel mai mare district școlar din Statele Unite, autoritățile au avut o abordare destul de deschisă față de AI în ultimul an școlar. Mai mulți oficiali de rang înalt fuseseră anterior participanți la programul Google și susțineau folosirea inteligenței artificiale.

Google.org, divizia filantropică a companiei, a oferit o finanțare pentru Consiliul Consultativ pentru Inteligență Artificială al Departamentului de Educație, iar angajați ai companiei au participat la unele dintre întâlnirile acestuia.

Între timp, rezultatele elevilor au continuat să scadă, iar nemulțumirea părinților a crescut. Între 2025 și 2026, rata elevilor din clasele a III-a până la a VIII-a care au atins nivelul de competență la citire a scăzut cu șase puncte procentuale.

Comparativ cu 2023, proporția elevilor din New York care au atins nivelul de competență la citire și scriere a coborât de la 51,7% la 50,3%. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în clasa a VIII-a.

În august, un grup de părinți a ridicat problema la o întâlnire a unui consiliu educațional din Brooklyn. Printre oficialii prezenți se afla și directoarea districtului, fostă participantă la programul Google, care promovase folosirea AI și avea un autocolant Gemini pe iPad.

Părinții și profesorii au spus că, începând din toamna trecută, chatboții AI erau complet accesibili copiilor pe dispozitivele oferite de școală în districtul respectiv, care deservește în principal familii cu venituri mici.

Tion Prescott, unul dintre părinți, spune că a început să vadă diferența chiar la copiii lui. "Faci un deserviciu unei întregi generații", spune el, afirmând că a observat o scădere a abilităților de scriere ale celor doi copii ai săi.

La începutul lunii septembrie, primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a interzis folosirea AI de către elevi până în clasa a VIII-a, pe durata anului școlar. Los Angeles a făcut rapid același lucru și a restricționat accesul elevilor la instrumentele AI.

Interdicția din New York nu a acoperit însă funcțiile AI Overviews și AI Mode din Google Search. În Los Angeles, autoritățile au blocat AI Mode prin propriile sisteme și au cerut Google să dezactiveze și AI Overviews.