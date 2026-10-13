Elon Musk a ajuns cel mai mare finanțator al republicanilor: suma uriașă donată și interesele sale ascunse

Elon Musk a devenit cel mai mare finanțator al republicanilor. Calculele Reuters arată că șeful SpaceX și Tesla a susținut tabăra republicană cu aproape 366 de milioane de dolari începând cu ianuarie 2025, dintre care cel puțin 276 de milioane din iulie 2026, în timp ce Financial Times scrie că 275 de milioane de dolari reprezintă doar donațiile recente ale lui Musk pentru campaniile republicanilor în cursa pentru Congresul SUA.

Elon Musk, a cărui avere depășește 1000 de miliarde de dolari, a devenit cel mai mare donator al Partidului Republican înaintea alegerilor cruciale din noiembrie, care vor decide dacă aliații lui Donald Trump păstrează sau nu controlul asupra Congresului, scrie Financial Times.

366 de milioane de $ pentru controlul asupra Congresului

Cel mai bogat om din lume a cheltuit recent 275 de milioane de dolari pentru a susține candidați republicani aflați în dificultate atât în cursa pentru Senat, cât și pentru Camera Reprezentanților.

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Calculele Reuters arată că Musk a cheltuit până acum 366 de milioane de dolari în acest ciclu electoral, care a început la 1 ianuarie 2025. Suma nu include cele aproape 300 de milioane de dolari vărsate de Elon Musk pentru realegerea lui Donald Trump în 2024.

Ce tabără a strâns mai mulţi bani

Miza este foarte mare pentru Musk: democrații din Camera Reprezentanților cer anchetarea contractelor pe care Space X le are cu guvernul american, precum și verificarea activităţii lui Elon Musk în fruntea așa-numitului Departament pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), responsabil de eliminarea a mii de locuri de muncă din administrația federală.

Donațiile uriașe ale lui Musk consolidează avantajul financiar considerabil al republicanilor. Până la sfârșitul lunii august, comitetele Partidului Republican și organizația MAGA Inc, asociată lui Trump, strânseseră împreună peste 1,1 miliarde de dolari, comparativ cu aproximativ 600 de milioane de dolari colectate de democrați, arată Financial Times.

Injecțiile financiare oferite de Musk republicanilor vin într-un moment în care nivelul record de scăzut al popularității lui Trump în sondaje pune presiune asupra candidaților partidului.

Democrații sunt considerați favoriți să preia controlul Camerei Reprezentanților la alegerile din 3 noiembrie, în timp ce lupta pentru Senat, controlat în prezent de republicani, este considerată extrem de strânsă.

"Dacă democrații preiau controlul asupra Washingtonului și câștigă alegeri importante pentru funcțiile de guvernator și procuror general la nivelul statelor în luna noiembrie, atunci America riscă să devină o țară socialistă, dominată de ideologia woke și fără granițe. Aceste investiții substanțiale au permis aparatului Partidului Republican să își transmită mesajul, astfel încât republicanii să aibă o șansă reală de a sfida tendințele istorice”, a transmis Andrew Romeo, purtător de cuvânt al America PAC, un comitet de acțiune politică înființat de Elon Musk în 2024 pentru a susține candidați republicani.

America PAC s-a aliniat practic cu MAGA Inc, un alt comitet de acțiune politică asociat lui Donald Trump, care dispune de fonduri de peste 400 de milioane de dolari.

Interesele ascunse ale lui Elon Musk

America PAC-ul lui Musk a finanțat campanii prin SMS-uri, reclame online și în presa scrisă pentru susținerea candidaților republicani pentru Senat în Michigan, Alaska, Ohio, Iowa, Texas, Maine și New Hampshire, dar și în cel puțin alte 12 competiții electorale strânse pentru Camera Reprezentanților.

Donațiile electorale ale lui Musk arată că a revenit în tabăra republicană, deși în urmă cu mai bine de un an amenințase că va finanța un al treilea partid politic care să concureze cu republicanii după cearta cu Donald Trump, pe care l-a acuzat că ar avea legături cu Jeffrey Epstein.

Tot cam atunci, a promis că nu se va mai implica direct în marea politică după ce vânzările Tesla păreau că au de suferit din cauza asocierii cu Donald Trump, tabăra republicană, precum şi cu scandalul din jurul DOGE.

În ultimele luni, relațiile dintre Musk și Trump s-au îmbunătățit. Miliardarul a participat la mai multe întâlniri la Casa Albă, iar pe 8 octombrie a primit din partea președintelui Medalia Națională pentru Știință. De asemenea, a fost desemnat să coordoneze un proiect al Pentagonului care analizează viitorul războiului și tehnologiile militare care ar putea fi dezvoltate de armata americană.

Companiile sale dețin deja contracte de miliarde de dolari cu guvernul american, dar Musk are și planuri noi. De pildă, SpaceX vrea să cumpere cu 8 miliarde de dolari licențe care i-ar permite să își extindă serviciile de telefonie mobilă prin Starlink. Tranzacția are însă nevoie de aprobarea autorității americane care reglementează comunicațiile.

În același timp, xAI, compania de inteligență artificială a miliardarului, a semnat un acord voluntar cu administrația Trump, prin care acceptă verificări "independente" ale sistemelor sale de inteligență artificială.