Emisarii lui Trump, discuţii cu negociatorii ucraineni în SUA despre încheierea războiului cu Rusia

O delegație de negociatori din Ucraina a ajuns în Statele Unite pentru discuții cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, având ca obiectiv încheierea războiului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, a declarat sâmbătă un membru al delegației, potrivit AFP.

Reprezentanţi americani negociază separat, cu Kievul şi cu Moscova, de luni de zile un acord menit să pună capăt conflictului, dar mai multe probleme continuă să rămână nerezolvate, inclusiv teritoriile ocupate şi garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Aceste noi discuţii, care vor avea loc la Miami, în Florida, vin în contextul unei serii de bombardamente masive ruseşti asupra infrastructurii ucrainene care au provocat pene de curent şi căldură pe scară largă în mijlocul unei ierni friguroase.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat vina vineri pe lipsa rachetelor antiaeriene occidentale pentru această situaţie.

"Sosit în Statele Unite. Cu (şeful securităţii) Rustem Umerov şi (negociatorul) David Arahamia, vom avea o conversaţie importantă cu partenerii noştri americani cu privire la detaliile acordului de pace", a declarat Kirilo Budanov pe reţelele de socializare, adăugând că "este planificată o întâlnire comună cu Steve Witkoff, Jared Kushner şi (secretarul armatei americane) Dan Driscoll".

Vineri, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat vizita şi a declarat că speră să obţină "mai multă claritate" cu privire la documentele pregătite cu americanii şi poziţia Rusiei cu privire la acestea.

"Dacă totul este finalizat şi dacă partea americană îşi dă aprobarea (...), atunci o semnare în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos va fi posibilă" săptămâna viitoare, a adăugat el.

La rândul său, preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri pentru Reuters că preşedintele rus Vladimir Putin este "gata să încheie o înţelegere", dar că "Ucraina este mai puţin dispusă să facă acest lucru".

Preşedintele american a dat vina pe Zelenski pentru impasul din negocieri.

