Momente emoţionante la Roma, unde a avut loc Jubileul Migranţilor. Peste 10.000 de credincioşi, între care şi români, au umplut Piaţa Sfântul Petru pentru a asculta sfaturile Suveranului Pontif. Acesta a binecuvântat oamenii, pe care i-a îndemnat să aleagă între Dumnezeu şi bani. După aproape 60 de ani, Leon a fost primul Papă care a condus formalităţile de învestire a unei gărzi militare.

Credincioşii l-au întâmpinat pe suveranul Pontif cu urale şi aplauze. Oamenii şi-au exprimat speranţa că pacea, liniştea şi iubirea pot umple lumea doar cu credinţă.

"Să nu punem bariere între comunități, între popoare, să zicem. Toți cei care au războaie, care au probleme, ne-am unit pentru pace" a spus o credincioasă din România, Maria Vaida.

Papamobilul s-a oprit în mijlocul mulţimii pentru ca sanctitatea sa să binecuvânteze bebeluşi, copii şi adulţi din toate colţurile lumii.

Articolul continuă după reclamă

"În acest an trebuie să alegem cui să slujim, dreptatea sau nedreptatea, pe Dumnezeu sau banii. […] Lumea se va schimba dacă noi ne schimbăm" a spus Papa Leon al XIV-lea.

Noii membri ai Gărzii Elveţiene au depus jurământul în faţa Papei

Credincioşi din peste 100 de ţări s-au rugat alături de Papă. Audienţa jubiliară s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru, recitată în imba latină. Apoi, 27 de noi membri ai Gărzii Elveţiene au depus jurământul în limbile franceză, germană sau italiană în faţa Papei Leon al XIV-lea.

"Eu, jur să respect cu credință, loialitate și onoare tot ceea ce tocmai mi s-a citit. Fie ca Dumnezeu și Sfinții noștri Patroni să mă ajute!"

"Vă mulțumesc în numele meu și în numele Sfântului Scaun pentru slujirea voastră" a mulţumit Papa Leon al XIV-lea.

Noi gardieni au defilat în costume de gală, colorate în galben, albastru şi roşu şi au purtat gulere vălurite, mănuşi albe şi coifuri cu pene uriaşe. Corpul de amată a fost fondat în 1506 de Papa Giulio al II-lea și este considerat de istorici cea mai veche armată permanentă din lume.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰