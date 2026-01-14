Atacă sau nu Trump Iranul? Oficial israelian: A decis să intervină, dar nu sunt clare amploarea şi momentul

Informații contradictorii despre Iran. În timp ce The Washington Post relatează că, în ciuda declarațiilor publice agresive, Donald Trump s-a arătat nesigur, în privat, în privința unei posibile intervenții militare în Iran, Reuters scrie că unii angajaţi au fost sfătuiţi să părăsească baza americană din Qatar, iar Teheranul i-a avertizat pe aliații SUA din Orientul Mijlociu că va lovi bazele americane aflate pe teritoriul lor, în cazul în care Statele Unite vor ataca Iranul.

În ciuda declarațiilor publice belicoase la adresa Iranului, președintele Donald Trump s-a arătat nesigur, în privat, în privința unei posibile intervenții militare, unii descriindu-l ca fiind mai puțin entuziasmat decât înaintea bombardamentelor din iunie anul trecut, potrivit unor surse citate de The Washington Post.

WP: Şansele ca Trump să decidă atacarea Iranului sunt 50/50

O sursă apropiată Casei Albe a spus că nu se știe încă ce va decide președintele SUA, șansele fiind de 50/50. Mai mult, potrivit The Washington Post, vicepreședintele JD Vance s-a arătat îngrijorat că SUA ar putea fi "trase și mai adânc în încurcătura din Orientul Mijlociu" în urma unor eventuale lovituri împotriva Iranului.

Articolul continuă după reclamă

Administrația Trump ar fi primit o listă detaliată de ținte militare iraniene, relatează Daily Mail. Un grup cu sediul în SUA at fi predat Casei Albe un dosar cu 50 de ținte, inclusiv coordonatele exacte ale unor sedii din Teheran ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Teheranul a avertizat că va ataca bazele americane

În paralel, Reuters scrie că Teheranul a avertizat țările care găzduiesc trupe americane că va lovi bazele SUA dacă Washingtonul va ataca Iranul. Declarația a fost făcută de un înalt oficial iranian. Oamenii regimului de la Teheran încearcă să descurajeze amenințările lui Donald Trump de a interveni în sprijinul protestatarilor. În ultimele zile, mai multe ambasade, inclusiv cea virtuală a SUA, le-au recomandat cetățenilor să plece din Iran.

Unii americani, sfătuiți să părăsească principala bază SUA din Orientul Mijlociu

Anumitor angajați americani li s-a recomandat să părăsească principala bază aeriană americană din regiune, au confirmat trei diplomați pentru Reuters. Este vorba de angajați ai bazei aeriene Al Udeid din Qatar, cărora li s-a recomandat să plece până miercuri seară. Cu toate acestea, Reuters precizează că nu există semne ale unei evacuări imediate şi de amploare a trupelor, cum s-a întâmplat cu un an în urmă, înainte ca Iranul să atace cu rachete.

Unul dintre diplomați a descris situația ca pe o schimbare de postură (n.r. "posture change") și nu ca pe o "evacuare ordonată". Nu s-a observat un transfer masiv de trupe de la bază către un stadion de fotbal sau mall, așa cum s-a întâmplat anul trecut înainte ca Iranul să vizeze baza cu rachete ca răspuns la loviturile aeriene americane asupra țintelor nucleare iraniene.

Israel: Trump a decis să intervină, dar nu sunt clare amploarea sau momentul

Donald Trump a repetat marţi că va interveni în sprijinul protestatarilor din Iran. Potrivit unui ONG, 2.600 de persoane au fost ucise în timpul celor 17 zile de proteste începute pe 28 decembrie anul trecut.

Între timp, israelienii au evaluat că Donald Trump a decis să intervină, dar nu sunt clare nici amploarea operaţiunii şi nici momentul. Informația a fost confirmată pentru Reuters de un oficial israelian. Autoritățile iraniene au acuzat Statele Unite și Israelul că sunt în spatele protestelor, susținând că cei implicați sunt "teroriști".

Trump amenință deschis că va interveni în Iran de mai multe zile, fără a oferi detalii

Într-un interviu acordat marți CBS, Trump a promis "acțiuni foarte puternice" dacă Iranul execută protestatari. "Dacă îi vor spânzura, veți vedea niște lucruri", a spus el. Totodată, Trump i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele și să preia controlul asupra instituțiilor, declarând că "ajutorul este pe drum". Ulterior, a refuzat să clarifice ce a vrut să spună cu asta. "Va trebui să vă dați seama singuri. Îmi pare rău", a spus Trump ca răspuns la întrebare.

Un înalt oficial iranian a declarat că Teheranul a cerut aliaților SUA din regiune să "împiedice Washingtonul să atace Iranul". "Teheranul le-a spus țărilor din regiune, de la Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite până la Turcia, că bazele americane din acele țări vor fi atacate" dacă SUA vor lovi Iranul.

El a precizat că au fost suspendate contactele directe dintre ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, și trimisul special al SUA, Steve Witkoff. Reuters amintește că Statele Unite au forțe în regiune, inclusiv cartierul general al Comandamentului Central la Al Udeid, în Qatar, și cartierul general al Flotei a 5-a a Marinei SUA, în Bahrain.

ONG-ul Human Rights Activists (HRA), cu sediul în SUA, a transmis că până acum a putut confirma moartea a 2.403 protestatari și a 147 de persoane afiliate guvernului, precum și arestarea a 18.137 de oameni. Un oficial iranian a declarat marți agenției Reuters că aproximativ 2.000 de persoane au fost ucise. "Este cea mai violentă reprimare din istoria modernă a Iranului și trebuie oprită", a declarat Jean‑Noel Barrot, ministrul de externe al Franței.

Oficial occidental: Guvernul iranian nu pare că se confruntă cu un colaps iminent

Un oficial occidental a spus că guvernul iranian nu pare că se confruntă cu un colaps iminent și că aparatul de securitate deține controlul în continuare. Înăbușirea protestelor, pentru moment, a readus un oarecare calm, deși autoritățile au fost afectate, a adăugat oficialul. Revoltele fără precedent în ultimii ani au luat prin surprindere guvernul într-un moment de vulnerabilitate, a mai comentat acesta.

Un oficial din guvernul israelian a spus că premierul Benjamin Netanyahu a fost informat marți târziu despre șansele de colaps al regimului sau ale unei intervenții americane. Israelul a purtat anul trecut un război de 12 zile împotriva dușmanului său principal - Iranul.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu mari procesiuni funerare pentru persoane ucise în protestele din Teheran, Isfahan și Bushehr și alte orașe. Oamenii apar fluturând steaguri și poze ale ayatollahului Ali Khamenei și afișând pancarte cu lozinci împotriva violenței.

Teheranul le-ar fi transmis Emiratelor Arabe Unite că iranienii sunt hotărâți să-și apere suveranitatea și securitatea față de orice interferență externă. Șeful justiției iraniene a cerut judecarea și pedepsirea rapidă a celor "care au decapitat sau incendiat oameni", pentru a evita repetarea unor astfel de evenimente.

Un ONG anunță că un protestatar va fi executat miercuri

Potrivit unor informații ale unei organizații pentru drepturile omului, neconfirmate de Reuters, un protestatar de 26 de ani, Erfan Soltani, arestat în timpul revoltelor din orașul Karaj, urma să fie executat miercuri.

În timp ce autoritățile iraniene au făcut față protestelor anterioare, ultimele tulburări au loc în timp ce Teheranul încă se recuperează după războiul de anul trecut și are o poziție regională slăbită de lovituri asupra unor aliați, precum Hezbollah din Liban, de la atacurile conduse de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să donaţi sânge? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰