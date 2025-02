Europa poate să trimită doar 30.000 de soldaţi în Ucraina. De ce nu s-au înţeles liderii UE după 3,5 ore de discuții

Europa poate trimite doar 30.000 de soldați în Ucraina, fie ca trupe de menținere a păcii după război, fie pentru a descuraja o nouă agresiune a Rusiei, dezvăluie The Washington Post, citând patru oficiali. Dimensiunea contingentului militar pe care Europa l-ar putea desfășura în Ucraina a fost menționată ca răspuns la o solicitare din partea SUA către țările europene să detalieze capacitățile lor de sprijin pentru Kiev. În plus, potrivit Franței, acești militari ar fi staționați în spatele viitoarei linii de încetare a focului din Ucraina, și nu direct pe aceasta, a relatat Financial Times. Însă, după trei ore și jumătate de discuții la Palatul Élysée, răspunsul liderilor europeni a fost considerat dezamăgitor: statele UE sunt profund divizate pe această temă, explică POLITICO.