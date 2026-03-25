Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibili în câteva zile, avertizează CEO-ul Shell

Penuria de energie și carburanți ar putea lovi Europa până luna viitoare, a declarat marți CEO-ul Shell, Wael Sawan, adăugând că asigurarea unei aprovizionări adecvate este esențială pentru securitatea națională.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 16:17
"Țările nu pot avea securitate națională fără securitate energetică", a spus Sawan, adăugând că Shell încearcă să colaboreze cu guvernele pentru a le ajuta să abordeze criza energetică, inclusiv prin stocare și achiziție, relatează Reuters.

Conflictul din Orientul Mijlociu, aflat acum la a patra săptămână, a afectat deja livrările de combustibil pentru avioane, motorina urmând să fie următoarea, urmată de benzină, pe măsură ce sezonul de conducere de vară începe în emisfera nordică, a spus Sawan.

Prețul petrolului a scăzut miercuri la aproximativ 100 de dolari pe baril, de la maximele de aproximativ 114 de dolari la începutul săptămânii, pe fondul informațiilor conform cărora Casa Albă a trimis un plan de pace în 15 puncte liderilor iranieni.

Războiul a deteriorat marile instalații energetice și aproape a oprit transportul prin strâmtoarea Ormuz - care gestionează aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

"Asia de Sud a fost prima care a primit această greutate. Aceasta a fost mutată în Asia de Sud-Est, Asia de Nord-Est și apoi mai mult în Europa pe măsură ce ajungem în aprilie", a spus el în timp ce vorbea la conferința CERAWeek din Houston, Texas.

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a avertizat, de asemenea, că deficitul de carburanți ar putea apărea la sfârșitul lunii aprilie sau mai, dacă nu va fi oprit conflictul în scurt timp.

De la începutul anului 2026, Shell PLC este clasată printre primele cinci mari companii de petrol și gaze la nivel global în funcție de capitalizarea bursieră, plasându-se adesea doar în urma unor companii precum Saudi Aramco, ExxonMobil și Chevron.

După dimensiunea generală a companiei, aceasta se situează frecvent în primele 20 din topul Fortune Global 500.

