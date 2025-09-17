Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a îmbrăcat uniforma militară şi a făcut un anunţ neşteptat! După ce a inspectat trupele şi armamentul la finalul exerciţiilor militare Zapad pentru războiul cu NATO a dezvăluit că la manevre au participat peste 100.000 de soldaţi din Rusia şi Belarus. Un număr mult mai mare decât ştiam până acum.

Manevrele de război din Belarus s-au încheiat după cinci zile, timp în care soldaţii au repetat inclusiv lansarea armelor nucleare ruseşti staţionate în Belarus. Împreună cu ministrul Apărării şi membrii din Statul Major, Vladimir Putin a inspectat cele aproape 40 de terenuri de exerciţii.

"Aproximativ 10.000 de arme și echipamente au fost folosite. Toate acestea sunt sisteme moderne folosite în luptă. Planurile exercițiului se bazează pe experiența acumulată în timpul operațiunii militare speciale" a spus preşedintele Federeaţiei Ruse, Vladimir Putin.

Preşedinta Parlamentului European, vizită simbolică la Kiev

În paralel, după 1.300 de zile de la începerea invaziei ruse în Ucraina, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a făcut o vizită simbolică la Kiev. La cererea preşedintelui american, Uniunea Europeană ar urma să prezinte un nou pachet de sancţiuni mult mai dure împotriva Rusiei.

"Continuăm să punem presiune pe Rusia. Ne aşteptăm ca al 19-lea pachet de sancţiuni să fie adoptat în curând. Ne coordonăm împreună cu aliaţii, pentru a asigura un impact uriaş. Vom continua să renunţăm la gazul şi petrolul rusesc" a spus preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola.

Donald Trump i-a cerut lui Vladimir Zelenski să facă concesii, iar ţărilor NATO care cumpără petrol rusesc, Ungaria, Slovacia şi Turcia, să se debranşeze de la reţeaua Moscovei.

"Zelenski va trebui să încheie un acord. Iar Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol de la Rusia, bine?" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

SUA a aprobat primele pachete de ajutor militar pentru Ucraina

Americanii au aprobat primele pachete de ajutor militar pentru Ucraina. Alianţa vrea să pună presiune pe Rusia ca să se aşeze la masa negocierilor de pace. Moscova este, însă la capitolul ameninţări.

"Dacă o parte din Ucraina devine teritoriul pe care sunt dislocate așa-numitele trupe de menţinere a păcii, acest lucru va însemna un singur lucru, repet, că Occidentul va ocupa Ucraina" a spus ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov.

Serviciile secrete din Ucraina avertizează că Rusia pregăteşte încă două ofensive pe scară largă, pentru a câştiga mai mult teren care să reprezinte atuuri în timpul negocierilor de pace.

