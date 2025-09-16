Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a asistat marţi la exerciţiile militare comune ale forţelor armate din Belarus şi Rusia, "Zapad-2025". Liderul, care a sosit în regiunea Nijni Novgorod îmbrăcat în uniformă militară, s-a întâlnit cu reprezentanţii ţărilor aliate şi a inspectat o expoziţie de armament şi echipamente, scrie agenţia de presă de stat a Rusiei, TASS.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit în regiunea Nijni Novgorod, la poligonul de instrucție Mulino al Centrului 333 pentru Pregătirea de Luptă a Trupelor Terestre, Aeropurtate și de Coastă ale Marinei, transmite un corespondent TASS.

În timpul vizitei la poligon, președintele a inspectat o expoziție de arme și echipamente militare.

Ulterior, șeful statului a asistat la exercițiile strategice comune ale forțelor armate din Belarus și Rusia, "Zapad-2025", a căror etapă principală a avut loc la Mulino, în regiunea Nijni Novgorod. Putin a susținut, de asemenea, o ședință.

Zapad-2025, un exerciţiu militar privit cu suspiciune de Vest

Rusia şi Belarus au început vineri, 12 septembrie, exerciţiile militare comune "Zapad-2025", care s-au încheiat pe 16 septembrie, într-un climat tensionat după ce drone rusești au intrat pe teritoriul Poloniei. Oficialii de la Minsk şi Moscova spun că scopul este antrenamentul pentru respingerea unui atac, însă vecinii şi aliaţii occidentali privesc manevrele cu suspiciune şi îngrijorare.

Autorităţi de la Moscova şi Minsk au declarat că exerciţiile sunt exclusiv defensive şi că nu intenţionează să atace niciun membru al NATO, deşi alianţa militară condusă de SUA a anunţat operaţiunea "Eastern Sentry" (Santinela Estului) după recenta incursiune a dronelor ruse în Polonia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a subliniat că "acum, când Europa Occidentală adoptă o poziție ostilă față de noi, în mod natural, toate acestea (manevrele) provoacă o astfel de reacție emoțională".

"Nu Rusia este cea care a avansat către Europa cu infrastructura sa militară, ci Europa ca parte integrantă a NATO. Alianța Atlantică este un instrument de confruntare și nu de pace și stabilitate. Europa este cea care a avansat întotdeauna înspre granițele noastre", a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Zapad-2025, plănuit cu mult înainte de incursiunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei

În același timp, Peskov a reamintit că aceste exerciții atrăgeau atenția și înainte țărilor vecine, dar diferența este că înainte de război reprezentanții acestor state puteau supraveghea personal desfășurarea acțiunilor militare.

Aceste manevre militare au loc în mijlocul tensiunii provocate de incursiunea aeriană a dronelor rusești pe teritoriul Poloniei, care a considerat-o un "act de agresiune", a solicitat consultări cu NATO și a închis granița cu Belarus.

Exercițiile, care se desfășoară în principal pe poligoanele militare din Borisov, în apropiere de Minsk, capitala Belarusului, și la aproximativ 450 de kilometri de granița de Polonia, au ca obiectiv declarat întărirea securității militare a Uniunii Statale Rusia-Belarus în fața amenințării NATO.

