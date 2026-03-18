Haos şi circ la dezbaterile proiectului bugetului de stat pe 2026 . PSD a făcut scandal în comisiile reunite de buget. Amendamentul social democraţilor la bugetul Ministerului Muncii, care cuprinde ajutoarele din pachetul social, în valoare de 1,1 miliarde lei, a picat de două ori la vot.

Inițial, amendamentul "one-off", adică ajutor unic pentru pensionarii cu pensii mici, a avut voturile PSD, UDMR și PACE, dar nu a întrunit suficiente voturi pentru a fi considerat adoptat, pentru că parlamentarii AUR au fost prezenți, dar nu au votat. Potrivit regulamentului, era nevoie de minimum 26 de voturi. Supărați, liderii PSD au amenințat că vor pica bugetul dacă nu se reia votul pentru ajutoarele pensionarilor.

Amendamentul pentru pensionari, picat după ore de negocieri și scandal politic

După 3 ore, amendamentul a fost respins pentru a doua oară, înregistrându-se tot 23 de voturi "pentru", 19 voturi "împotrivă", o abținere. Senatorul Petrișor Peiu a transmis la reluarea votului în comisie că AUR nu își schimbă poziția, adică rămân prezenți, dar nu votează deloc.

"Domne, pe AUR interesează sau nu subiectul? Prezent, nu votez înseamnă că nu vă interesează subiectul. Prezent, nu votez înseamnă că nu exiști, că nu ești la muncă. Nu poți face jocul ăsta ieftin aici", i-a certat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

"Domne, noi nu mai știm. Nu mai înțelegem nimic. Noi suntem opoziția sau voi sunteți opoziția?", a transmis Vasilică Potecă, senator AUR.

Cei de la AUR au cerut PSD să respecte legea care prevede indexarea pensiilor, nu să dea Guvernul ajutoare "one off".

Drulă: Ori vă luați în brațe PSD cu AUR, ori nu

"Mi se pare sfâșietor cum se roagă PSD de AUR. PSD și UDMR au 34%. Aceste două partide au nevoie de AUR. Stăm blocați de două ore... trebuie să alegeți: ori vă luați în brațe PSD cu AUR și faceți coaliție, ori nu. De aia nu știți dacă sunteți sau nu în opoziție. Că Grindeanu vrea și cu AUR, vrea și să dea bine la Partidul Socialist European", a acuzat Cătălin Drulă de la USR.

