Tragedie într-un bloc din Madrid! O femeie a murit şi alte nouă persoane au fost rănite în urma unei explozii devastatoare. Oamenii care locuiesc în clădirile învecinate au povestit că au auzit zgomote puternice, iar apoi strigăte prin care erau rugaţi să evacueze zona. Poliţia a izolat întregul perimetru, iar anchetatorii urmează să stabilească acum cauza exploziei.

O explozie puternică, produsă sâmbătă în jurul orei 16:10, a zguduit un bloc de locuințe din Madrid. Deflagrația a dus la prăbușirea parțială a structurii fațadei clădirii, afectând în special etajele superioare. Potrivit Poliției Naționale și Serviciilor de Urgență, o femeie de 84 de ani a murit, iar cel puțin nouă persoane au fost rănite, dintre care una, soțul victimei, a fost transportată la spital cu răni ușoare.

Zeci de persoane afectate de deflagraţie

Femeia decedată locuia în apartamentul de la etajul patru împreună cu soțul ei, un bărbat de 80 de ani, care a supraviețuit cu răni minore. Potrivit lui Emilio Benito, supraveghetorul de serviciu al SAMUR (Serviciul de Urgență Medicală din Madrid), victima a fost parțial îngropată sub dărâmături și a suferit răni provocate de suflul exploziei la nivelul mâinilor, brațelor, corpului și feței. Femeia a murit la fața locului, potrivit El Pais.

Bărbatul a fost scos dintre ruine de echipele de pompieri și transportat la spital. Alte opt persoane au fost rănite ușor, majoritatea suferind de arsuri minore, contuzii sau atacuri de panică, dar nu au necesitat internare.

Explozia, într-un apartament aflat în renovare

Conform declarațiilor delegatei Guvernului în Madrid, Francisco Martín, explozia s-a produs într-un apartament aflat în proces de renovare. Informația a fost confirmată și de purtătorul de cuvânt al serviciului de pompieri: "Se realizau lucrări de placare, dar în momentul exploziei nu erau muncitori înăuntru". Rămășițele schelei montate pe fațadă erau încă vizibile după intervenție.

Explozia a generat un incendiu în zona bucătăriei și a terasei apartamentului afectat, flăcările fiind stinse de echipele de intervenție. Incendiul s-a extins parțial la câteva copertine exterioare, dar nu a afectat celelalte apartamente. Cantități mari de fum au fost eliberate, însă au fost evacuate de pompieri prin ventilare.

Explozia puternică, relatată de martori

Toți locatarii din blocul afectat au fost evacuați, iar Poliția Municipală din Madrid a securizat zona și a dirijat circulația. SAMUR Social a intervenit pentru a asigura adăpost temporar familiilor evacuate.

Martori din clădirile vecine au povestit că au auzit o explozie puternică, urmată de strigăte disperate care îi îndemnau să iasă din clădiri. Poliția și pompierii continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei, însă autoritățile avertizează că este prea devreme pentru speculații.

Viceprimarul Madridului și delegata pentru securitate și situații de urgență, Inma Sanz, prezentă și ea la fața locului, a declarat că există „pagube structurale semnificative la clădirea cu patru etaje unde s-a produs explozia, însă nu sunt persoane dispărute sau prinse sub dărâmături”.

Clădirea a fost complet evacuată, iar o evaluare completă a structurii va fi realizată pentru a determina dacă mai poate fi locuită.

