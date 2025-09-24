Explozie puternică în centrul oraşului Oslo, în apropierea Palatului Regal. Suspectul, un băiat de 13 ani
Este alertă în capitala Norvegiei după ce o explozie puternică s-a produs pe o stradă din centrul oraşului. Incidentul a avut loc la doar 500 de metri de palatul regal norvegian şi în apropiere de ambasada Israelului. Un băiat de doar 13 ani a fost reţinut de poliţişti. Explozia s-a produs aseară la ora locală 20 şi 43 de minute. Şi a fost urmată de o alta, provocată de poliţiştii care au dezamorsat o grenadă găsită pe trotuar. Un tramvai cu călători şi mai multe maşini se aflau în zonă la momentul producerii exploziei dar, din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Poliţia norvegiană a confirmat marţi că investighează o explozie produsă pe o stradă din centrul Oslo. Incidentul a avut loc în apropierea unui campus universitar şi la aproximativ 500 de metri de palatul regal şi de ambasada Israelului. Din fericire, nu au fost raportate victime, informează Reuters.
Într-un gest rar, autorităţile au transmis un mesaj de urgenţă pe telefoanele mobile ale locuitorilor din Oslo, avertizându-i despre incident.
A fost găsită o grenadă militară
Echipele de intervenţie au descoperit la faţa locului un al doilea dispozitiv exploziv, care părea a fi "o grenadă de mână de tip militar", a declarat ofiţerul de poliţie responsabil, Brian Skotnes. Aceasta a fost detonată controlat de specialişti.
"Am reţinut un suspect şi căutăm intens mai multe informaţii, precum şi alte persoane", a spus Skotnes. "Ipoteza noastră este că este vorba despre criminali care au o agendă împotriva altor criminali, dar nu putem exclude nimic".
Suspectul, un adolescent de 13 ani
Zona a fost securizată, a precizat poliţia. Potrivit televiziunii TV2 şi cotidianului Aftenposten, care citează surse anonime, persoana reţinută ar fi un adolescent de 13 ani. Skotnes a refuzat să comenteze vârsta suspectului.
Incidentul vine la doar o zi după ce au fost raportate observaţii de drone în apropierea aeroporturilor din Oslo şi Copenhaga, stârnind îngrijorări suplimentare privind securitatea în regiune.
