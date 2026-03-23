Explozii într-o zonă rezidențială din apropierea Kievului. Doi ofițeri de poliție au fost răniți

În dimineaţa zilei de 23 martie, doi ofițeri ai forțelor de ordine au fost răniți în explozii care au avut loc într-o clădire rezidențială din Bucha. Incidentul a fost descris de poliție drept un "atac terorist", scrie Kyiv Independent.

Un obiect neidentificat a explodat în clădirea de locuințe din orașul Bucha, aflat la periferia Kievului, scrie Kyiv Independent.

Un locatar a alertat autorităţile la ora locală 05:35, iar la fața locului au fost trimiși polițiști, echipe de intervenție și specialiști pirotehniști.

"În timpul intervenției, s-a produs o a doua explozie", a transmis departamentul regional de poliție.

Cei doi ofițeri răniți au fost transportați la spital cu răni moderate, a anunțat Administrația Militară Regională Kiev, precizând că viața acestora nu este în pericol.

