Explozii într-o zonă rezidențială din apropierea Kievului. Doi ofițeri de poliție au fost răniți

În dimineaţa zilei de 23 martie, doi ofițeri ai forțelor de ordine au fost răniți în explozii care au avut loc într-o clădire rezidențială din Bucha. Incidentul a fost descris de poliție drept un "atac terorist", scrie Kyiv Independent. 

de Daniela Ciucă

la 23.03.2026 , 10:43
Explozii într-o zonă rezidențială din apropierea Kievului. Doi ofițeri de poliție au fost răniți Imagine ilustrativă - ProfiMedia

Un obiect neidentificat a explodat în clădirea de locuințe din orașul Bucha, aflat la periferia Kievului, scrie Kyiv Independent

Un locatar a alertat autorităţile la ora locală 05:35, iar la fața locului au fost trimiși polițiști, echipe de intervenție și specialiști pirotehniști.

"În timpul intervenției, s-a produs o a doua explozie", a transmis departamentul regional de poliție.

Cei doi ofițeri răniți au fost transportați la spital cu răni moderate, a anunțat Administrația Militară Regională Kiev, precizând că viața acestora nu este în pericol.

Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
Cheloo, Gabi Torje, Maurice Munteanu și Mirela Vaida, printre vedetele ce pornesc pe Drumul Mătăsii în noul sezon Asia Express
Cheloo, Gabi Torje, Maurice Munteanu și Mirela Vaida, printre vedetele ce pornesc pe Drumul Mătăsii în noul sezon Asia Express
