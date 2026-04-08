Video Patronii lui Dinamo Kiev şi Şahtior Doneţk vin la Bucureşti. Vor participa la funeraliile lui Mircea Lucescu

În urmă cu puţin timp a ajuns pe Arena Naţionlă cortegiul funerar cu sicriul lui Mircea Lucescu. De la ora 17:00, oamenii îi vor putea aduce un ultim omagiu.

de Florin Căruceru

la 08.04.2026 , 17:01
Parcă niciodată nu a fost asemenea tristeţe pe Arena Naţională. S-a lăsat linişte, cortegiul funerar a intrat în linişte pe stadion. A fost parcă un moment suprarealist. Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu a fost apoi urcat şi depus pe catafalc unde va rămâne pentru următoarele două zile.

Patronii lui Dinamo Kiev şi Şahtior Doneţk şi-au anunţat prezenţa la Bucureşti

Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, s-a aflat alături de cortegiu. De asemenea, şi nepoţii fostului mare antrenor. Cei care doresc să-i adaugă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu sunt aşteptaţi la Arena Naţională de la ora 17:00, până la ora 21:00. Mâine dimineaţă, de la ora 10:00, până seară la ora 20:00, de asemenea.

Momentul înmormântării va fi unul în cerc restrâns la care vor participa doar membrii familiei şi apropiaţii. Patronii lui Dinamo Kiev şi Şahtior Doneţk şi-au anunţat prezenţa la Bucureşti. 

