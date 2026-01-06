O familie de români stabilită în Italia a trecut prin clipe dramatice chiar în prima zi a noului an, după ce autoturismul în care se aflau a rămas suspendat la marginea unei prăpăstii, pe un drum acoperit de zăpadă. Lenus Stan, în vârstă de 29 de ani, partenera sa, Ioana Marin, și cei doi copii ai lor, Antonia, de doi ani și jumătate, și Patrick, de șase luni, au fost salvați datorită intervenției rapide a trei poliţiste aflate în afara serviciului.

Incidentul s-a produs pe 1 ianuarie, în condiții meteo dificile, după ce ninsoarea abundentă și vântul puternic au făcut carosabilul extrem de periculos. La volan se afla tânăra mamă, iar într-o curbă mașina a derapat și a rămas blocată în zăpadă, chiar pe marginea unei prăpăstii, potrivit ilrestodelcarlino.it.

"Am petrecut Revelionul la Spezia, la niște rude. În prima zi a anului ne-am gândit să facem o plimbare la Cerreto Laghi. Am fost într-un bar, unde am mâncat şi am băut ceva. La un moment dat a început să ningă puternic, cu rafale de vânt. Așa că ne-am hotărât să plecăm spre casă. La volan era partenera mea, eram bine echipați cu anvelope de iarnă, dar drumul era acoperit de zăpadă. Dintr-odată a pierdut controlul mașinii, a greșit la frânare într-o curbă și am rămas blocați în zăpadă, chiar pe marginea prăpastiei", a povestit Lenus Stan.

Autoturismul era suspendată deasupra prăpăstiei, pe marginea drumului. Au urmat momente de panică și agitație.

"Am rămas blocați în interiorul mașinii. Eram în stare de șoc. Ioana plângea, copiii erau speriați. Ne era teamă să facem orice mișcare care ar fi putut dezechilibra mașina și să ne prăbușim. Au trecut câteva autoturisme, dar niciunul nu s-a oprit", îşi aminteşte Lenus Stan.

Prin zonă au trecut însă trei poliţiste aflate în timpul liber. Când au văzut maşina, au înţeles imediat gravitatea situaţiei şi au acţionat. Cu mult calm și profesionalism, au reușit să scoată întreaga familie în siguranţă din mașină.

Ulterior, la fața locului a sosit un alt echipaj de poliţie care s-a îngrijit de cei doi români şi copiii lor. Între timp, un tractor a eliberat mașina blocată în zăpadă, astfel încât Lenus și Ioana să-şi poată continua drumul spre casă.

"Sunt eroinele noastre", a spus emoționat tânărul tată, care a scris și pe rețelele de socializare pentru a le mulțumi public.

"Au stat cu noi aproape două ore. Din păcate, nu le-am luat datele de contact. Aș vrea să lansez un apel: sper să pot lua legătura cu ele pentru a le mulțumi personal. Ne-au salvat viața", a scris Lenus Stan.

Sindicatul din care fac parte cele trei poliţiste se mândreşte cu intervenţia acestora.

"Deși se aflau în afara programului, au intervenit cu promptitudine și o umanitate extraordinară. Acest episod demonstrează încă o dată că uniforma este o a doua piele. Nu există program atunci când este o viață de salvat sau un cetățean aflat în dificultate. Mulțumirea publică exprimată pe rețelele de socializare este cea mai frumoasă dovadă a legăturii indisolubile dintre Arma Carabinierilor, reprezentanții săi și comunitate. A vedea colege care, cu spirit de inițiativă și mare sensibilitate, protejează o familie cu copii mici într-un moment de teroare extremă ne face mândri de munca pe care o desfășurăm zi de zi pentru cetățeni", a transmis Antonio Pirisi, locotenent-major cu funcție specială și comandant al nucleului informativ al Comandamentului Provincial al Carabinierilor din Reggio.

