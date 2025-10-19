Preşedintele american Donald Trump este contestat în stradă de milioane de americani. Oamenii reclamă faptul că regimul lui e tot mai autoritar. În ziua protestelor, liderul de la Casa Allba a jucat golf la reşedinţa din Florida şi a postat mesaje sfidătoare pe reţelele sociale.

Robert de Niro este unul dintre opozanţii recunoscuţi ai preşedintelui Donald Trump.

"Primul protest Fără regi a avut loc cu 250 de ani în urmă. Societatea americană a decis că nu vrea să trăiască sub regulile regelui George al treilea. Şi-a proclamat independenţa şi a dus un război sângeros pentru democraţie. Acum cineva care se visează rege vrea să ne-o ia. Regele Donald Întâi. La naiba cu asta", a declarat Robert De Niro.

Actorul a îndemnat lumea să iasă din case şi să îşi exprime nemulţumirile public.

Articolul continuă după reclamă

Cu trompete, bannere imense, pancarte şi păpuşi gonflabile care îl parodiau pe Donald Trump, aproape şapte milioane de oameni au invadat străzile oraşelor americane într o mişcare denumită "Fără regi". Manifestanţii acuză o alunecare rapidă a guvernului spre autoritarism.

"Dacă există ură, ea vine chiar de la Casa Albă. Şi vine de la Donald Trump şi administraţia sa. Încearcă să facă oamenii să creadă că este un protest anti-America, dar este departe de adevăr", susţine un protestatar.

"Am atât de mulţi prieteni care sunt imigranţi sau funcţionari publici şi cărora le este frică să fie aici astăzi. Adică, în America, le este frică să stea pe străzi şi să se uite la Capitoliu şi să-şi exprime opiniile. Eu sunt aici pentru ei", spune unalt protestatar.

Preşedintele Donald Trump nu a fost însă impresionat de amploarea protestelor. Chiar în ziua mişcărilor de stradă a plecat în Florida la reşedinţa de la Mar a Lago, unde a jucat cu golf cu oameni de afaceri din Coreea de Sud, Japonia şi Taiwan.

"Unii spun că mă numesc rege. Eu nu sunt un rege", a declarat Donald Trump.

Pe contul de pe reţeaua sa socială a postat un clip video, creat cu ajutorul inteligenţei artificiale, în care sfidează protestatarii. Trump apare cu o coroană regală pe cap, la manşa unui avion de luptă, din care aruncă asupra protestatarilor o substanţă închisă la culoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰