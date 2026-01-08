Agricultorii şi crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au organizat joi un protest mai atipic în faţa Parlamentului European, instalând un stand tradiţional de cartofi prăjiţi, pentru a pune în valoare producţia locală şi a cere eurodeputaţilor să se opună acordului comercial UE-Mercosur, considerat de ei incorect, relatează EFE, citat de Agerpres.

Fermierii belgieni au protestat cu cartofi prăjiți împotriva acordului UE-Mercosur în faţa Parlamentului - Sursa: Profimedia

La întâlnirea informală cu parlamentarii europeni în Piaţa Luxemburg, liderii sindicatului au avertizat că acordul de liber schimb va forţa sectorul agricol belgian şi european să concureze cu produse importate realizate "cu standarde mai scăzute și control insuficient".

Pieter Verhelst, membru al conducerii executive Boerenbond, a explicat: "Dacă vrem să continuăm să ne bucurăm de aceste mâncăruri tipice ale bucătăriei belgiene, trebuie să ne asigurăm că vor putea fi în continuare consumate cu produse fabricate aici: cu carne de vacă produsă aici, cu pui produs aici, cu zahăr provenit din sfecla de zahăr cultivată aici, și nu cu zahăr, pui sau carne de vită provenite din ţările Mercosur."

Pentru a evidenţia riscul pierderii producţiei locale, fermierii au oferit gratuit preparate tipice belgiene: cartofi prăjiţi, carbonade (stufat de vită cu ceapă), vol-au-vent și gofre de Bruxelles.

Articolul continuă după reclamă

Protestul face parte dintr-o serie de acțiuni desfășurate în toată Belgia, incluzând blocaje în porturi și pe șosele, menite să atragă atenția asupra aprobării iminente a acordului UE-Mercosur, care ar putea fi semnat pe 12 ianuarie în Paraguay.

Parlamentara belgiană Hilde Vautman, din grupul liberal Renew, a subliniat că UE trebuie să asigure "un teren de joc echilibrat" pentru producătorii europeni, în timp ce securitatea alimentară rămâne o prioritate geopolitică.

"Cred că este foarte important să trimitem mesajul că există acest acord comercial, dar că este dezechilibrat pentru agricultori și că avem nevoie de condiții foarte bune înainte ca produsele să poată intra pe piața europeană", a adăugat Vautman.

